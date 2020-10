Kimetsu no Yaiba: 5 personajes de Demon Slayer que Nezuko puede vencer

Kimetsu no Yaiba es un anime que se cuenta principalmente desde la perspectiva de aquellos que cazan y matan demonios, pero la serie se toma el tiempo para enfocarse en un demonio: la hermana del personaje principal, Nezuko. De hecho, la historia comienza cuando Nezuko se convierte en un demonio.

Y debido a que Nezuko no es un demonio común, no come seres humanos y tiende a atacar a los de su propia especie. Ella lucha al lado de su hermano, y ha demostrado algunas habilidades bastante impresionantes mientras lo hace. Aquí hay 5 personajes de Demon Slayer que Nezuko puede vencer.

1. Zenitsu

Zenitsu

Zenitsu es uno de los reclutas más débiles de Demon Slayer Corp, y tiene miedo de participar en el combate la mayor parte del tiempo. Dada su cobardía, es probable que Nezuko le facilite el trabajo.

Zenitsu tampoco es del tipo que ataca a cualquiera que considere una chica hermosa, y ya sabemos que Nezuko encaja en esa descripción. Es más probable que intente cortejar a Nezuko que defenderse de ella. Lamentablemente, su deseo de ser un caballero probablemente lo mataría en este escenario.

2. Tanjiro

Tanjiro

Nezuko tiene muchas posibilidades de matar a su hermano, ya que Tanjiro nunca lastimaría a su hermana pequeña. Claro, no es probable que Nezuko lo ataque, pero recordemos que ella trató de comerlo cuando se convirtió por primera vez en un demonio, así que no está completamente fuera de lugar.

Cabe mencionar que durante ese incidente, Nezuko logró tomar la delantera. Esto es, como dijimos, porque Tanjiro realmente no lucha contra ella. Y es poco probable que alguna vez lo haga.

3. Demonio del Templo

Demonio del Templo

El Demonio del Templo es uno de los primeros demonios con los que se encuentra Tanjiro, y probablemente sea uno de los más débiles que conocemos a lo largo de la serie. Tiene algunas dificultades para derribarlo en ese momento, pero incluso antes de su entrenamiento de Demon Slayer, logra desarmarlo.

Dado que Nezuko es más fuerte y más rápida que Tanjiro en este punto del anime, es probable que ella sea capaz de hacerse cargo del Demonio del Templo por su cuenta si alguna vez llegara a suceder.

4. Demonio del Pantano

Demonio del Pantano

Tanjiro y Nezuko se encuentran con el Demonio del Pantano al principio de la primera temporada, mientras investigan una serie de desapariciones en un pueblo cercano. Naturalmente, el Demonio del Pantano es el que está detrás de todas las chicas desaparecidas.

Dado que el Demonio del Pantano puede dividirse en otros dos demonios, es difícil decir si Nezuko podría derrotarlo sin ayuda. Pero considerando que ella parece ser la más fuerte de los dos demonios, y que ella es la que salvó a Tanjiro durante esta pelea en particular, apostamos a que tiene una oportunidad.

5. Susamaru

Susamaru

Susamaru es uno de los dos demonios que Kibutsuji envía para atrapar a Tanjiro y Nezuko, con la esperanza de matarlos a ambos antes de que Tanjiro pueda cumplir su promesa de obtener justicia por lo que el demonio original le hizo a su hermana.

TE PUEDE INTERESAR: Kimetsu no Yaiba: ¿Netflix tiene una fecha para la segunda temporada?

Susamaru se convierte en un oponente poderoso. Incluso con la ayuda de otros dos demonios, Nezuko tiene dificultades para derribar a Susamaru. (Y se ve obligada a regenerar una extremidad en el proceso). Aún así, Nezuko demuestra que es mejor peleadora que Susamaru.