Kimetsu no Yaiba: 5 cosas que no tienen sentido sobre Nezuko (y 5 que sí)

Los personajes que existen dentro de un anime de batalla son conocidos por sus increíbles habilidades de combate y sus diálogos llenos de exposición. Uno de los animes de batalla más nuevos en ganar popularidad internacional es Kimetsu no Yaiba y demuestra cuán importante es este diálogo expositivo.

Con la introducción de Nezuko, Demon Slayer demuestra cuán peligroso puede ser para un personaje ejercer un poder inmenso pero no tiene la capacidad de explicar ese poder. Los fanáticos de la serie saben que ella es un personaje difícil de entender.

Sin el apoyo verbal de sus aliados, es casi seguro que la ambigüedad de Nezuko ya la habría matado. Aunque, es cierto que la habilidad de Nezuko en el combate se ve amplificada por el misterio que rodea su poder. Por esta razón, La Verdad Noticias te comparte curiosidades de ella en Kimetsu no Yaiba.

¿Cómo aprendió el arte de un demonio sangre?

Nezuko ciertamente compite con Tanjiro por el lugar del personaje principal más poderoso en el anime. Su condición de demonio le da acceso a habilidades a las que Tanjiro nunca tendrá acceso. Aún así, sería bueno si los espectadores pudieran ver exactamente cómo Nezuko aprende todas sus nuevas habilidades. Esto no tiene sentido.

Lealtad a Tanjiro

Un vínculo tan fuerte como el que existe entre Nezuko y Tanjiro reemplaza la razón y la lógica. Sacrificarse para salvar a otro va en contra de los instintos naturales de supervivencia. Aún así, para Nezuko y Tanjiro, tiene sentido. Los dos son los únicos supervivientes de su familia y han compartido más experiencias traumáticas de las que los espectadores pueden contar.

Nezuko y su habilidad al cambiar de tamaño

Único superviviente del ataque de Muzan Kibutsuji

Dado que la confrontación entre la familia de Tanjiro y Muzan Kibutsuji tuvo lugar fuera de la pantalla, los espectadores se preguntan cómo y por qué Nezuko sobrevivió a la masacre. ¿Cómo convenció esta joven a Kibutsuji de que la dejara con vida y por qué le daría a la joven su sangre poderosa? No tiene sentido en Demon Slayer.

Su poder proviene de la sangre de Kibutsuji

El hecho de que Kibutsuji convirtiera a Nezuko en un demonio explica por qué la joven princesa demonio es tan poderosa. Aunque nunca ha comido a un humano, no está claro cuánta sangre de Kibutsuji la atraviesa. Quizás más tarde se revele que Kibutsuji dotó a Nezuko de poder para probar una hipótesis propia; algo con mucho sentido.

Cuando Tanjiro visita a su hermana, que está durmiendo de su gasto de energía más reciente, habla con su hermano usando una habilidad similar a la telepatía. Tanjiro y los espectadores se sorprenden cuando Nezuko habla con su hermano, pero en este punto se debe saber que Nezuko no necesita secuencias de entrenamiento geniales para aprender nuevas y poderosas habilidades.

Muzan de Demon Slayer

De hecho, sus habilidades no necesitan ningún tipo de explicación, simplemente pueden estar destinadas a desafiar la razón. Aunque esto no tiene mucho sentido, es algo importante para darle una forma de comunicación a Nezuko.

Duerme en lugar de comer humanos

Durante cada uno de estos largos descansos, Nezuko logra recuperar su fuerza e incluso expandir sus poderes de formas inexplicables. La forma en que Nezuko se vuelve más fuerte cada vez que descansa deja en claro que este acto de dormir funciona de manera muy similar a la capacidad de un demonio para crecer en fuerza según la cantidad de humanos que comen.

Duerme de forma irregular

Si bien tiene sentido que Nezuko descanse mientras Tanjiro entrena, nunca ha mostrado signos de fatiga en la batalla. Si bien está claro que se beneficia del descanso que recibe, realmente se siente necesario. Este hecho obliga a los espectadores a cuestionar la consistencia del sueño de Nezuko para darle sentido al coma prolongado, como las siestas que toma con tanta frecuencia.

Nezuko tiene la capacidad de ver aliados

Ve humanidad en los demonios

El hecho es que Nezuko es capaz de ver lo mejor de la humanidad, incluso cuando actúan de formas que sólo pueden definirse como despreciables. Nezuko también demuestra la capacidad de ver la humanidad en los demonios cuando conoce a Lady Tamayo y Yushiro.

Esta habilidad parece ser una expansión de la habilidad que le permitió ver a Tanjiro como un aliado momentos después de que ella se convirtió. Si algo está claro sobre Nezuko es que su capacidad para superar el odio y la ira y ver la humanidad en los demás es su habilidad más poderosa hasta la fecha.

Nezuko Blood Demon Art en Demon Slayer

Entrenamiento de artes marciales

A menos que las temporadas futuras expliquen que el coma de Nezuko como el sueño la introduce en el mundo de las artes marciales, los espectadores cuestionarán incluso habilidades tan básicas como el entrenamiento en combate.

Te recomendamos leer: Kimetsu no Yaiba recibe un perfecto homenaje por el manga de Deadpool

Arte de demonio sangre con fuego

Tiene sentido que el arte del demonio de sangre de Nezuko utilice su sangre como un fuego de gasolina. Aunque no está claro dónde aprendió Nezuko esta habilidad, la forma en que utiliza el fuego como arma no es ninguna sorpresa. Quizás Nezuko y Tanjiro puedan trabajar juntos para alcanzar el rango de Fire Hashira como equipo en Kimetsu no Yaiba.

