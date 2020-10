Kimetsu no Yaiba: 10 datos que debes saber sobre Muzan Kibutsuji

El anime de Kimetsu no Yaiba tiene a Tanjiro Kamado como el principal protagonista y a Muzan Kibutsuji como el villano sobre el que gira toda la historia. Si bien su apariencia estuvo sujeta a muchos memes gracias a su sorprendente similitud con Michael Jackson, en realidad era un enemigo extremadamente poderoso.

¿Quién es Muzan Kibutsuji en Demon Slayer?

Conocido como el Demonio Original, Muzan fue el primero de su clase y fue el responsable de convertir a Nezuko (hermana de Tanjiro) en un demonio, además de crear todos los demonios del planeta que han causado estragos en las vidas de los humanos.

El anime de Demon Slayer omitió muchos detalles sobre él, y aquellos que quieran saber más pueden leer datos sobre a continuación. ¡Advertencia de spoilers! Así es, este artículo contiene datos reveladores de Muzan y puedes llevarte varias sorpresas si aún no has leído el manga.

Muzan (apariencia de Michael Jackson) y Muzán de mujer

10 - Puede cambiar su apariencia a voluntad

Muzan tiene muchas habilidades, algunas de las cuales se muestran en el anime, pero la mayoría de las cuales se tratan solo en el manga de Koyoharu Gotouge. Para aquellos que han visto solo la primera temporada del anime, se sorprenderán al saber que Muzan se convierte en mujer en la segunda temporada.

Sigue transformándose para ocultar su verdadera identidad, e incluso se sabe que se convierte en un niño de 11 años para esconderse de los cazadores de demonios. Dicho esto, las comparaciones entre Muzan y Michael Jackson siguen siendo inquietantemente precisas.

9 - Su cabello se vuelve blanco

En el manga, se muestra que, cuando lucha contra el veneno de Tamayo, es el veneno de Shinobu el que toma el control de su cuerpo. Como resultado de esto, su cuerpo se deforma y se transforma en una horrible bestia, su piel tiene sustancias bulbosas rojas que aparecen en ella, su cabello crece mucho más y se vuelve de color blanco puro.

8 - Su altura más alta es igual a...

Los fanáticos ya saben que el villano puede cambiar su apariencia, pero muchos aún no saben que él también puede asumir apariencias inhumanas. El manga, cuando Muzan libra su batalla final, él se convierte en un monstruo demoníaco imponente para frenar el efecto del sol en su cuerpo.

Se dice que es del tamaño de tres edificios de tamaño promedio, esta forma tiene varios pisos de altura, como mínimo, lo que, no hace falta decirlo, es bastante intimidante. ¿Quizás lo sea aún más en la versión animada de Ufotable?

7 - Es un narcisista extremo

Muzan es un demonio extremadamente egoísta y narcisista. Está obsesionado con convertirse en el ser más superior del mundo y, dado que ha vivido durante siglos sin ninguna amenaza real para su vida, ha dejado que eso se le suba a la cabeza.

Aparte del sol, no tiene ninguna debilidad real y aniquila a quien se interpone en su camino. Eventualmente desarrolla un complejo de Dios y se vuelve incapaz de ver cualquiera de sus defectos por si mismo.

6 - Asesina a la gente si se burlan de él

Tal es su inflado sentido de autoestima que Muzan se ha vuelto incapaz de tolerar comentarios negativos o críticas sobre sí mismo. Por eso, cuando un par de borrachos se muestran groseros con él, se adelanta y los mata.

Para empeorar las cosas, mata a la mujer que estaba con ellos a pesar de que ella no había dicho una palabra contra Muzan. Suponemos que está a la altura de su reputación: el Demonio Original que no perdona cosas pequeñas.

5 - Era débil como humano

Muzan se comporta de la manera en que lo hace en parte porque está tratando de compensar en exceso el tiempo en que fue un ser humano extremadamente débil. Como ser humano, siempre fue débil y enfermo. Su estado se había deteriorado tanto que estuvo a punto de morir.

4 - Tiene habilidades regenerativas

Dado que Muzan es el Demonio Original, es sin duda el demonio más rápido y poderoso de Kimetsu no Yaiba. No solo puede controlar su tamaño y apariencia, sino que también tiene la capacidad de curarse rápidamente siempre que esté en peligro.

Sus extremidades vuelven a crecer rápidamente y también es capaz de dividir su cuerpo en cientos de pequeñas piezas que se unen y forman un nuevo cuerpo. Esto es algo que veremos en la batalla final contra el Demon Slayer Corps.

3 - Absorbe los recuerdos de las personas

Esta es otra habilidad especial que solo Muzan posee. Cualquiera que sea el cuerpo que absorbe, también puede ver todos sus recuerdos. Esto se muestra en el manga cuando absorbe el cuerpo de Tamayo.

2 - Su cuerpo es débil a ciertos venenos

Venenos que no existían antes, como el brebaje de Tamayo para convertir demonios en humanos, son el tipo de venenos para los que el cuerpo de Muzan no está preparado, ya que nunca antes había estado expuesto a ellos, y por lo tanto, su cuerpo no tiene idea de cómo debería luchar contra esos venenos.

1 - Muere por la luz del sol

En la penúltima batalla del manga Kimetsu no Yaiba, se revela que muere a la luz del sol. Durante sus momentos finales, los fanáticos pueden vislumbrar las emociones de Muzan, donde muestra arrepentimiento por sus elecciones de vida y teme morir, especialmente al ver cómo, durante su infancia humana, siempre estaría en un estado cercano a la muerte.