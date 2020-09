Kimetsu no Yaiba: 10 cosas que no sabías sobre Nezuko Kamado

Con solo una temporada en su haber, Kimetsu no Yaiba, también conocido por su nombre en inglés Demon Slayer, ya se ha convertido en una serie icónica entre los amantes del anime. Y gran parte de este éxito se debe a personajes como Nezuko Kamado.

Nezuko Kamado es uno de los personajes más conocidos y populares de Kimetsu no Yaiba. Siendo la única superviviente de los demonios con su hermano Tanjiro, ella misma está en una lucha constante por convertirse en un demonio y retener su humanidad.

1. Nezuko no es un demonio ordinario

Después de convertirse en un demonio, Nezuko todavía contiene su conciencia humana mientras está en su estado demoníaco. Otros demonios han notado que Nezuko es diferente a los de su clase. En lugar de depender de la sangre humana para sobrevivir, usa el sueño para revitalizar su energía.

Los poderes que ha demostrado van desde la fuerza sobrehumana hasta la manipulación del tamaño. Cuando pelea, tiene una fuerza increíble y se adapta a todo lo que la rodea. Ella continúa creciendo después de cada batalla.

2. Los ojos de Nezuko cambiaron de color

Al comienzo de la serie, los ojos de Nezuko estaban rojos y eran normales para un humano. Una vez que se convirtió en un demonio después del ataque de su familia, sus ojos cambiaron a rosa. Por lo general, pensamos que es al revés, pero sus ojos rosados simplemente indican su naturaleza demoníaca.

También notamos que su kimono es rosa, a juego con sus ojos. Puede que no haya una conexión allí, pero vale la pena señalar que sus ojos combinan con la ropa, lo que muestra su inocencia debajo de su estado demoníaco. También nos recuerda que el lado humano de Nezuko todavía está debajo del monstruo en el que se ha convertido.

3. Los rasgos humanos de Nezuko aún están intactos

Antes de convertirse en demonio, Nezuko era una chica muy compasiva y comprensiva. Al igual que su hermano Tanjiro, pondría a los demás antes que a sí misma para cuidar de su familia. Después de su transformación, casi olvidó todos sus recuerdos como humana, pero conservó los que involucraban a su familia.

Aún conservaba sus rasgos protectores y cariñosos en su forma de demonio. Nezuko ha estado protegiendo a quienes considera su familia, lo que la ha llevado a unirse a la lucha con su hermano contra todos los demonios para vengar a sus seres queridos. Entonces, no todo se perdió después de que Nezuko se convirtió en un monstruo.

4. Su conexión familiar con el fuego

La familia de Nezuko trabaja en el negocio del carbón vegetal, lo que significa que trabajan mucho usando fuego. El fuego se ha convertido en un elemento importante para Nezuko a lo largo de la serie a medida que sus habilidades continúan creciendo. Su Demon Blood Art se basa en el fuego.

La sangre explosiva se convierte en llamas rosadas cada vez que Nezuko la usa. El fuego se considera afortunado entre las familias que trabajan con ese elemento, por lo que no es de extrañar que Nezuko haya podido usar sus habilidades de fuego con facilidad contra otros demonios. Parece que el uso del fuego es hereditario.

5. El creador de Nezuko es el principal antagonista

Sabemos que fueron los demonios los que atacaron a la familia Kamado, pero el responsable de los ataques no se reveló hasta un par de episodios de la serie. Descubrimos que el demonio responsable de los ataques no es otro que Muzan Kibutsuji, un demonio milenario.

Él es quien convirtió a Nezuko en un demonio. No sabemos mucho sobre sus antecedentes, pero todo lo que sabemos es que es el primero de su tipo y puede convertir a cualquiera en un demonio como un virus. A pesar de que se convirtió en Nezuko, parece que ella no es como los demás a los que ha convertido.

6. El nombre de Nezuko está conectado a su casa

La familia Kamado vive en las montañas nevadas al comienzo de la serie. El nombre Nezuko tiene un significado más profundo y una fuerte conexión con el origen de su familia. En japonés, la traducción parcial de su nombre es en realidad una flor conocida simplemente como flor de bola de nieve.

Esas flores se pueden encontrar en invierno, que es la temporada que vemos principalmente durante la serie. Así que su nombre está bastante relacionado con las montañas nevadas donde vive la familia Kamado. Los nombres basados en flores son típicos en Japón.

7. El Demon Art de Nezuko puede mejorar una espada

El Demon Art de Nezuko le permite usar su sangre, como granadas donde puede hacerlas explotar a su voluntad y dañar a cualquier demonio. Su poder también se puede usar para aumentar la fuerza de una espada Nichirin, que luego se muestra en el manga.

La vemos usar su habilidad en la espada de Tanjiro convirtiéndola de negro a rojo. Al hacer esto, aumenta la energía de las técnicas de espada de fuego de Tanjiro. Ayuda a Tanjiro cada vez que se encuentra en un aprieto contra sus enemigos.

8. La forma de demonio de Nezuko tiene un estado de locura

Nezuko lleva su transformación demoníaca un paso más allá cuando entra en modo locura. Vemos cuernos salir de su frente y marcas de enredaderas envueltas alrededor de su cuerpo. Ella es más poderosa en esta forma, pero su lado demoníaco comienza a tomar el control y necesitaría sangre humana para alimentarse.

La única persona que puede calmarla en este estado es Tanjiro. Él usa una canción de cuna que les cantó su madre para calmarla y hacer que Nezuko vuelva a la normalidad. Incluso si es más fuerte, tiene un precio para Nezuko, pero afortunadamente Tanjiro está ahí para pacificarla en caso de que se vuelva loca con su forma demoníaca.

9. Se revela que Nezuko es un caminante diurno

Los demonios normales son como vampiros donde solo pueden deambular por la noche porque la luz del sol los quema hasta dejarlos crujientes. Nezuko no es como otros demonios, por eso le dieron el nombre de 'El demonio elegido'. La razón detrás de esto es que ella puede caminar a la luz del sol sin quemarse.

Esto también explica por qué Muzan la persigue, quiere devorarla para ganar la capacidad de caminar a la luz del día. Muzan ha estado buscando durante siglos un demonio que pueda conquistar la luz del sol. Después de que Muzan descubre la habilidad de Nezuko, decide cambiar sus planes y perseguirla por sí mismo.

10. La familia de Nezuko puede provenir de un poderoso linaje

Lo que hace que Nezuko sea tan especial de otros demonios podría ser el hecho de que su familia proviene de una larga línea de espadachines que pueden dominar el estilo Breathe of the Sun. Cuando el Demon Art de Nezuko carga la espada de Tanjiro, se vuelve roja como el primer usuario de Breathe of the Sun hace muchos siglos.

Breathe of the Sun es el estilo de respiración original y más poderoso de Demon Slayer. Hay muchas pistas en la historia que sugieren que la familia Kamado es descendiente directa del primer usuario de Breathe of the Sun. Esto significaría que el estilo se ha transmitido de generación en generación.