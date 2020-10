Kimetsu no Yaiba: 10 cosas que necesitas saber sobre Tanjiro Kamado

Los fanáticos del anime Shonen rápidamente cayeron bajo el hechizo de Kimetsu no Yaiba, ya que era una serie inspiradora. El protagonista se llama Tanjiro Kamado, es un joven de 13 años que tuvo una infancia difícil y también tuvo que crecer más rápido que sus hermanos menores.

Después de la muerte de su padre, Tanjiro hizo todo lo posible para mantener a su familia. Más tarde, las cosas se vuelven aún más tristes y mucho más complicadas. Los fanáticos a menudo se sorprendieron por todos los devastadores giros de la trama de Demon Slayer.

El anime de Kimetsu no Yaiba está magníficamente escrito y es muy elogiado tanto por los espectadores como por los críticos. Hubo algunos momentos fascinantes y personajes memorables. Tanjiro fue uno de los más queridos por los fanáticos y te dejamos curiosidades que quizás no sabías sobre él.

¿Quién es su actor de voz al japonés?

El actor de voz de Tanjiro Kamado es Natsuki Hanae, quien se encuentra entre los mejores de la industria. Fue la voz de innumerables personajes queridos en muchos animes de éxito. Por nombrar algunos, fue la voz de Takumi en Food Wars: Shokugeki no Soma y la de Kaneki Ken en Tokyo Ghoul. Además, le dio su voz a Kyouji Shinkawa en Sword Art Online y a Jako en Dragon Ball Super.

Su familia fue asesinada

Tanjiro fue al pueblo cercano a vender carbón y no regresó a casa antes del anochecer. Tuvo que encontrar refugio para pasar la noche, y afortunadamente conoció a un hombre amable que lo acogió. Por la noche, el hombre contó una extraña historia sobre demonios sedientos de sangre.

Por la mañana, cuando regresó a su casa, Tanjiro tuvo que encontrar pruebas de la existencia de esos demonios por las malas. Toda su familia fue brutalmente asesinada y su hermana se convirtió en un demonio. Luego de estos trágicos hechos, el joven decidió entrenar y cazar a las criaturas responsables de la muerte de su familia.

Sentido del olfato sobrenatural

Incluso antes de que Tanjiro se uniera al Demon Slayer Corps y recibiera entrenamiento con la espada, tenía una habilidad especial. Un sentido del olfato elevado, lo que le permitía localizar a otros desde la distancia u oler la sangre desde lejos.

Una vez que recibió entrenamiento, pudo usar sus sentidos para anticipar los movimientos de su oponente y encontrar el momento adecuado para atacar. Más tarde, incluso pudo oler emociones y elementos desde lejos. Al igual que muchos animales con su olor mejorado, podía recordar el olor de cada persona.

Tiene una naturaleza amable en Demon Slayer

Tanjiro era una persona muy amable que nunca podía lastimar a nadie. A pesar de que estaba lleno de ira y la venganza lo motivó, todavía era bueno con todos. Los fanáticos se sorprendieron al ver a Tanjiro perdonando o ayudando incluso a los demonios durante sus aventuras. Lo que hizo que su personaje fuera tan notable es el hecho de que no se tomaba fácilmente el comportamiento negativo.

En la historia del anime, los fanáticos han visto muchos personajes amables que nunca se enfrentaron a otros, pero Tanjiro fue valiente y considerado con todos. Sin embargo, Tanjiro se enfadaba muy rápidamente si alguien era grosero, cobarde u odioso.

Muzan le tenía miedo

Muzan tenía todas las razones para estarlo, ya que él era el demonio responsable de la muerte de la familia Kamado. Cuando Tanjiro se enteró de quién estaba detrás del terrible acto, hizo todo lo posible para perseguir a Muzan.

Conociendo a Tanjiro, no terminaría bien para nadie que se interpusiera en su camino. El héroe se convirtió en un poderoso asesino, imparable en su búsqueda por encontrar a Muzan y matarlo sin dudarlo. Por miedo, el villano hizo todo lo posible para evitar toparse en el camino. ¡Advertencia de spoilers!

Se casó con Kanao

A lo largo de la serie, los fanáticos estaban convencidos de que Kanao y Tanjiro terminarían juntos, y tenían razón. Aunque, en su primer encuentro, los dos no parecieron llevarse bien.

Kanao era muy leal y le agradaba a todos porque era cariñosa y valiente. Su personaje también evolucionó mucho a lo largo de los episodios de la primera temporada. Al final, Tanjiro y Kanao se casan e incluso tienen hijos.

Era el asesino de demonios más poderoso

Gracias a su habilidad y determinación naturales, Tanjiro mejoró muy rápidamente. Además de su sentido del olfato mejorado, poseía una fuerza y velocidad extremas. Sus reflejos fueron notables, y después de que terminó su entrenamiento en la montaña Sagiri, todo mejoró inmensamente.

Su habilidad para respirar agua lo hizo tan fuerte como los demonios. Tuvo varios movimientos especiales que le ganaron muchas batallas durante su búsqueda de Muzan. Tanjiro también llevaba su Marca Demon Slayer, que mostraba lo fuerte que era.

Casi lo mató Muzan

El segundo encuentro de Tanjiro con Muzan no terminó del todo bien. En el Infinity Castle, se involucraron en una pelea y el demonio logró herir el ojo derecho de Tanjiro. Luego fue golpeado por un veneno que no le dejó ninguna posibilidad de ganar la pelea.

Muzan aprovechó la situación y cortó el brazo izquierdo de Tanjiro. Esa fue una de las peleas más sorprendentes en la historia del manga y en La Verdad Noticias esperamos verlo en una segunda temporada. La mayoría de los fanáticos esperaban que Muzan huyera nuevamente, pero pudo vencer al asesino de demonios.

Se convirtió en un demonio

La desafortunada pelea de Tanjiro contra Muzan terminó mucho peor de lo que nadie hubiera imaginado. El villano lo transformó en un demonio a pesar de que él usó todas sus técnicas. La personalidad de Tanjiro se puso patas arriba.

La persona amable y cariñosa se había ido, y un asesino sin sentido se hizo cargo. Como demonio, Tanjiro atacaba a todos, incluso a sus compañeros asesinos. No aparecieron emociones en sus ojos, sino odio. Muchos fanáticos lo consideraron la transformación más oscura de la serie sobrenatural.

Recuperó su humanidad

Gracias a Kanao y su forma final de respiración de flores: ojo bermellón equinoccial, Tanjiro se convirtió de nuevo en un humano. La amorosa niña hizo todo lo que estuvo en su poder para salvar a los hermanos Kamado. El ojo bermellón equinoccial creó una apertura, y la cura de demonio a humano podría inyectarse.

Los fanáticos se sintieron extremadamente aliviados; de lo contrario, no habrían visto un final feliz para Kanao y Tanjiro en Kimetsu no Yaiba. Sin embargo, hubo una ventaja en su transformación, esta le dio habilidades de regeneración y su brazo volvió a crecer, aunque no pudo usarlo después de volver a ser humano.