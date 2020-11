Kimetsu no Yaiba: Temporada 2 tráiler, spoilers y la conexión de Mugen Train

La temporada 2 de Kimetsu no Yaiba está en la lista de deseos de todos los fanáticos del anime y el reciente éxito de la película "Mugen Train" lo ha dejado claro. Todos esperan con ansias la continuación de la serie, tras varios éxitos en taquilla de su primer largometraje por estudio Ufotable en 2020.

Aunque no hay nada oficial sobre el lanzamiento de la temporada 2 de Demon Slayer, está casi confirmado que la producción está en progreso y que el anime estará completo pronto. Aquí hay información sobre la fecha de lanzamiento, avances, spoilers y la conexión de la película Mugen Train.

Producción de Kimetsu no Yaiba 2

Se suponía que la fecha de lanzamiento de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba se establecería a fines de este año, pero la pandemia de COVID-19 retrasó las cosas. La mayoría de las series de anime y manga en Japón se retrasaron y tomó meses volver a su horario.

KNY Season 2 in Production pic.twitter.com/TJ5ng8EIfp — SPY (@Spytrue) October 14, 2020

El anime de lanzamiento semanal como One Piece reanudó la producción pronto y el anime de temporada como Demon Slayer tuvo que posponerse en un orden de baja prioridad. Sin embargo, La Verdad Noticias informó anteriormente que un usuario de Twitter “confirmó” que Kimetsu no Yaiba 2 está en producción y no se menciona una fecha de lanzamiento.

La mayoría de los informes dicen que la serie de Tanjiro y Nezuko Kamado saldrá en abril de 2021 y que seguramente saldrá un avance a principios de 2021. Hay que recordar que el manga de Koyoharu Gotougue es uno de los más vendidos del momentos, aunque a principios de 2020 finalizó su historia.

Conexión con Mugen Train

Los spoilers de la temporada 2 se basan en la serie de manga y, por lo tanto, no lo discutiremos aquí para que los espectadores de solo anime no descubran más spoilers. Pero si algo es seguro, es que la continuación girará principalmente en torno a Tanjiro, que quiere vengarse de los demonios que mataron a su familia y convirtieron a su hermana en medio demonio.

Muzan podría aparecer en la temporada 2 de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” ya que es el villano principal de la historia. Finalmente, Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train se ha convertido en la película japonesa más taquillera de todos los tiempos y está en el no. 1 durante cinco semanas seguidas.

