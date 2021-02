Kimetsu No Yaiba: Todo lo que debes saber sobre la segunda temporada del anime

Kimetsu no Yaiba es posiblemente una de las franquicias de anime más exitosas de los últimos tiempos. La temporada 1 de Demon Slayer no solo ganó el premio al 'Mejor anime' en los Newtype Anime Awards 2019, sino también el 'Anime del año' en los Crunchyroll Anime Awards 2020.

Desde entonces, la película Demon Slayer, Mugen Train, ha batido innumerables récords de taquilla en Japón e incluso se ha convertido en la cuarta película más taquillera de 2020. Ahora muchos fanáticos se preguntan cuándo llegará la temporada 2 del anime.

Fecha de lanzamiento de la temporada 2 de Kimetsu No Yaiba

No se ha anunciado oficialmente una fecha de lanzamiento para la temporada 2 de Demon Slayer, pero se prevé que la serie regrese en otoño o invierno de 2021.

Si bien aún no se ha revelado una fecha de lanzamiento para la temporada 2, el 15 de octubre se informó que la segunda temporada de Kimetsu No Yaiba estaba "en producción". Sin embargo, este anuncio no reveló cuándo comenzó oficialmente el trabajo en la temporada 2.

Según la información disponible, una predicción optimista para la fecha de lanzamiento de la temporada 2 de Demon Slayer sería el otoño de 2021, pero una expectativa más realista sería un estreno en invierno de 2021 o incluso a principios de 2022.

Curiosamente, existe la posibilidad de que la temporada secuela de Demon Slayer pueda estar en riesgo debido al éxito de Mugen Train. La increíble actuación de la película podría influir en la decisión de producir una segunda temporada, ya que una serie de películas es más redituable.

Trama de la temporada 2 de Demon Slayer

La historia de la temporada 2 de Demon Slayer será una continuación directa de la película 'Mugen Train', que a su vez retoma el final de la temporada 1. Como el anime es una adaptación directa de la serie de manga original, podemos predecir con confianza la trama de la temporada 2.

Sin embargo, no hay nada peor que los spoilers, así que te recomendamos leer la exitosa serie de manga por ti mismo. Como mencionamos en La Verdad Noticias, la película de anime, titulada 'Demon Slayer: Infinity Train Arc' se estrenó en Japón el 16 de octubre de 2020.

La película se estrenará en cines seleccionados de América del Norte, Australia y Nueva Zelanda a principios de 2021. Curiosamente, también hay planes para lanzar un juego móvil basado en el anime y un juego de PS4 en 2021

