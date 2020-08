Kimetsu No Yaiba: ¿Qué podemos esperar en la segunda temporada?

¿Qué podemos esperar de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba temporada 2? ¿Cuáles son las actualizaciones recientes? Aquí está todo lo que sabemos sobre el elenco, la fecha de lanzamiento y la trama de la segunda temporada de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba.

Fecha de lanzamiento de Kimetsu No Yaiba

La fecha de lanzamiento oficial aún no está anunciada. La temporada 2 de Kimetsu No Yaiba tambien conocida como Demon Slayer estaba programada para ser lanzada en octubre de 2020, pero se ha retrasado. La segunda temporada de Kimetsu No Yaiba se retrasó unos meses debido a la epidemia mundial de coronavirus. Desafortunadamente, aún no se ha anunciado una nueva fecha de lanzamiento para la temporada 2. Nuestra predicción optimista para la fecha de lanzamiento de la temporada 2 de Kimetsu No Yaiba es enero de 2020, pero la predicción más realista será abril de 2021.

La segunda temporada de Kimetsu No Yaiba podría llegar pronto

Trama de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba temporada 2

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba es una serie de manga japonesa. Está escrita por Koiharu Götge. Sigue a Tanjiro Kamado, un joven que se convierte en un asesino de demonios después de que su familia muere y su hermana menor Nezuko y se transforma en un demonio.

Kimetsu no Yaiba 'es una serie de anime increíblemente popular basada en la exitosa serie de manga del mismo nombre. El episodio 26 de Monster Slayer terminó con el anuncio de otro próximo eisodio: el Infinity Train Arc.

Ahora sobre la película, la película comienza donde termina la primera temporada. La pelicula Kimetsu no Yaiba, Train Arc Film: The Infinite Train incluirá eventos cuando los personajes principales de la primera temporada se trasladen al Infinite Train.

Kimetsu No Yaiba podría llegar a principios del 2021

Elenco de Kimetsu No Yaiba temporada 2

Natsuki Hanae hará la voz en y como Tanjirō Kamado.

Akari Kitō hará la voz en y como Nezuko Kamado.

Hiro Shimono interpretará a Zenitsu Agatsuma.

Yoshitsugu Matsuoka en y como Inosuke Hashibira.

Satoshi Hino como Kyōjurō Rengoku

