Kimetsu No Yaiba: Llega el crossover de la serie con Among us con stickers

Kimetsu No Yaiba, también conocida como Demon Slayer, es la serie de la que todo el mundo está hablando, pues tras el lanzamiento de su última película, el anime se ha vuelto el más popular del momento.

Esta serie incluso ha desbancado a grandes producciones de anime, por lo que todos quieren formar parte de ella, razón por la cual llegó el primer crossover, donde los personajes forman parte del videojuego Among Us con increíbles stickers.

En las últimas horas en redes sociales los fans de Kimetsu No Yaiba han enloquecido con los increíbles stickers de la serie, que lucen espectaculares combinados con el popular videojuego.

Kimetsu No Yaiba hace crossover con Among Us

Kimetsu No Yaiba: Llega el crossover de la serie con Among us con stickers

La serie se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues como te informamos en La Verdad Noticias, tras el lanzamiento de Infinity Train, la serie consiguió el título del anime más taquillero de la historia.

Fue tanto su éxito que incluso desbancó a ‘El viaje de Chihiro’ y consiguieron enojar al creador de la cinta Hayao Miyazaki, quien arremetió contra Kimetsu No Yaiba tras perder su título.

Por otro lado, el artista @kaibanzero presumió sus impresionantes diseños en Reddit y en su cuenta de Instagram, donde vemos a los héroes como personajes del videojuego Among Us.

Los mejores stickers de Kimetsu No Yaiba

Tanjiro Kamado, Inosuke Yashibira, Zenitsu Agatsuma y Netsuko Kamado fueron sus primeros diseños en stickers, los cuales quedaron impresionantes, pero tras la popularidad que obtuvieron podríamos tener más personajes en las próximas semanas.

Te recomendamos leer: Todo lo que tienes que saber de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer

El talentoso artista no solo impresionó a sus fans con sus increíbles diseños, sino que los adaptó a stickers y los puso a la venta en su cuenta, por lo que si eres fan tanto de Kimetsu No Yaiba o Among Us, te van a encantar.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!