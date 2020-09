Kimetsu No Yaiba: 10 cosas que no sabías sobre las espadas Nichirin

El anime Demon Slayer o Kimetsu No Yaiba se ha convertido en la serie más exitosa de los últimos meses. De hecho, es tan grande que está superando a Dragon Ball y One Piece de ciertas maneras, dos franquicias con cientos de éxitos en su haber.

Tanjiro es un Demon Slayer, por mucho que no quiera serlo. Estos espadachines solo pueden derrotar a los demonios gracias a sus espadas Nichirin, también conocidas como Color Changing Blades. Honestamente, estas armas todavía están poco explicadas incluso durante el arco actual del manga.

Las Nichirin Blades o espadas Nichirin son las armas más importantes en Kimetsu No Yaiba

De hecho no se sabe mucho sobre sus cualidades o proceso de fundición. Entonces, echemos un vistazo a la preciada posesión de todos los cazadores de demonios y veamos qué podemos desenterrar.

1. No son solo espadas

No son solo espadas

Ahora el nombre puede confundirte, pero las "espadas" de Nichirin en realidad no necesitan ser espadas. La razón por la que pueden matar demonios es por la luz solar que absorben, por lo que la forma real del arma no importa. Los Demon Slayers podrían usar una cuchara Nichirin si quisieran.

No vemos muchos ejemplos en el anime, pero hay uno o dos en el manga. Gyomei, el Rock Pillar, es el principal ejemplo de esto. El monje ciego usa un hacha y un arma de bolas de cadena que parecen matar demonios. Por lo tanto, solo podemos asumir que los tenía diseñados específicamente para él.

2. El color corresponde al estilo de respiración del usuario (Generalmente)

El color corresponde al estilo de respiración del usuario

La coordinación de colores es importante en Kimetsu No Yaiba, y eso solo se vuelve más claro a medida que pasa el tiempo. Zenitsu tiene el cabello amarillo debido a su Aliento de Trueno, el de Tanjiro es rojo debido a su historia oculta con el Aliento del Sol, y la mayoría de los Pilares también tienen esta similitud.

Pero, no es solo el cabello, el color de la hoja generalmente también se puede atribuir al estilo de Breath. El amarillo es trueno, el rojo es llamas, el azul es agua, el verde es viento, etc. Todos los pilares tienen color en sus hojas que se correlaciona con su estilo de respiración, pero la hoja de Tanjiro es negra... ¿por qué? Hmm.

3. La profundidad de color también es importante

La profundidad de color también es importante

Otra cosa que no se ha confirmado al 100%, pero que tiene mucho sentido, es la profundidad del color en la hoja. Las hojas que cambian de color no solo se convierten en una espada completamente pintada de un color determinado. a veces lo hacen, pero sobre todo son pequeños toques o patrones de color.

Zenitsu, por ejemplo, tiene una hoja con un rayo amarillo a través de ella. No tiene toneladas de color, pero eso se debe a que Zenitsu no está especialmente conectado con su estilo de respiración, era algo que se le impuso. Otros tienen más color, toda la espada de Tanjiro es negra e incluso la espada de Giyu no es completamente azul.

4. Cambio de color unico (Principalmente)

Cambio de color unico

Otra cosa sobre las espadas que muchas personas probablemente asumieron que era de conocimiento común es el hecho de que solo cambian de color una vez. Estos no son anillos de humor, cambian de color inicialmente y luego nunca más (excepto por un ejemplo específico con Tanjiro).

Entonces, una vez que haya hecho su trabajo, ¡el color está bloqueado! Afortunadamente, la serie nunca ha tenido un usuario de Breath que tenga una espada y luego cambie los estilos de Breath mientras mantiene la misma espada, porque eso sería muy confuso.

5. Cada demon slayer tiene su propio artesano Nichirin

Cada demon slayer tiene su propio artesano Nichirin

Al igual que un caballero necesita un armero, un samurái necesita un artesano de katanas. Y, afortunadamente, Kimetsu No Yaiba tiene una aldea entera de ellos. Un arco que ocurre más adelante en el manga en realidad tiene lugar por completo en este pueblo. Entonces, con cada cazador de demonios, viene un herrero.

Hasta ahora solo hemos visto 2 de ellos, pero podemos confirmar que sí, la mayoría de ellos son tan excéntricos como Haganezuka, el herrero que intentó matar a Tanjiro por romper su espada. Y sí, todos llevan máscaras.

6. “The Black Blade” tiene una historia

“The Black Blade” tiene una historia

La espada Nichirin de Tanjro parece ser especial, aunque honestamente podría ser su sangre en lugar de la espada. Tanjiro desciende de una línea de guerreros que usan el Aliento del Sol. Y ha habido momentos en los que la espada de Tanjiro pasa de un tono negro a un rojo vibrante.

La familia inmediata de Tanjiro son recolectores de carbón, y su propio nombre se traduce como un horno de carbón o carbón vegetal. Entonces, esta hoja de color carbón que se vuelve brillante cuando se expone al calor es en realidad más apropiada para nuestro buen protagonista de lo que la gente podría haber pensado.

7. No tienen Identificación bloqueada para su usuario

No tienen Identificación bloqueada para su usuario

Como dijimos antes, el color de la hoja generalmente representa el estilo de respiración del usuario y las hojas no pueden cambiar de color más de una vez. Debido a estos dos factores, la gente ha asociado inconscientemente las espadas de Slayer con los propios usuarios.

Pero recuerde, son solo herramientas. Los Slayers pueden usar cualquier otra espada de Slayers, y no están en absoluto atados a ningún luchador específico. Diablos, un demonio podría usar una de estas espadas si quisiera. No hay nada que los haga específicamente dependientes de los Demon Slayers.

8. Están hechos de mineral escarlata

Están hechos de mineral escarlata

En primer lugar, probablemente deberíamos hablar sobre cómo se fabrican estas espadas. Estas hojas no son de hierro o acero ordinarios, en realidad están hechas de un mineral ficticio llamado "Mineral escarlata" que se puede encontrar en la montaña Sunlight.

Debido a que este lugar está tan constantemente expuesto a la luz solar, el mineral mismo ha absorbido la energía ultravioleta y la mantiene firme incluso cuando se forja en una hoja.

9. Son básicamente baterías UV

Son básicamente baterías UV

Como dijimos anteriormente, estas cuchillas en realidad no exudan esta energía solar cuando se balancean. Es más como si fueran baterías, y la energía contenida en su interior es letal al contacto con un demonio. Es por eso que no vemos a ninguno de los Demon Slayers usando ataques de "luz solar" a distancia ni nada por el estilo.

Kimetsu No Yaiba puede tener elementos sobrenaturales, pero toda la premisa se basa en gran medida en la realidad. Aún así, nos hace preguntarnos, ¿hay algo en este universo que use Mineral escarlata como una especie de batería?

10. No son los únicos asesinos de demonios

No son los únicos asesinos de demonios

Finalmente, no hay mejor manera de terminar una discusión sobre qué son las espadas Nichirin y luego resumir lo que no son. Y una cosa que sorprende constantemente a los fanáticos del anime es que las espadas no son lo único que puede matar demonios.

En primer lugar, ¡los demonios pueden matar a otros demonios! En segundo lugar, la sangre de Muzan es un esteroide y un veneno letal para los demonios en ciertas dosis. En tercer lugar, la luz solar directa o incluso las bombillas ultravioleta (si existieron) matan a un demonio por completo.

Y, por último, la flor de glicina se usa comúnmente como una forma de protegerse de los demonios, pero también puede matarlos cuando se mezcla con un veneno. Flower Pillar Shinobu era conocido por esto, y este veneno en realidad juega un papel muy importante en derribar una de las Lunas Superiores más adelante.