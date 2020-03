Kimestu no Yaiba: Así luce un genial COSPLAY de Zenitsu Agatsuma

Zenitsu Agatsuma es uno de los personajes principales del famoso anime “Kimestu no Yaiba”, serie japonesa que ha destacado por ser la favorita de los fanáticos en el 2019 y el talentoso cosplayer llamado Bree, compartió un detallado cosplay del asesino de demonios que domina el “Aliento de trueno”.

Bree es un popular cosplayer de 23 años de edad, en su cuenta de Instagram presume más de 13.6 millones de seguidores, siendo originario de Canadá es conocedor de las famosas convenciones de anime como “Sakuracon” y sin duda se lució al realizar su propio cosplay de Zenitsu Agatsuma.

En la instantánea vemos que el cosplayer porta el característico uniforme de Demon Slayer, el cabello amarillo de diferentes longitudes, cortado de forma cuadrada para igualar al de Zenitsu Agatsuma, su haori con estampado de triángulo blanco, un cinturón blanco alrededor de su cintura y pantalones anchos conocidos como “hakama”.

Cosplay de Zenitsu Agatsuma

El cosplayer canadiense se llevó más de mil 800 likes de sus seguidores de Instagram, junto con varios comentarios donde se destacó la similitud de su caracterización el personaje de Kimestu no Yaiba: “Amo tu cosplay”, “Dios mío, ese es el mejor cosplay para Zenitsu que he visto”, “Amo Demon Slayer y ahora veo este increíble cosplay de Zenitsu”, son algunos de los que se leen en la publicación.

Sobre el anime de Kimetsu no Yaiba, este es producido por los estudios Ufotable, el cual trabajó en las series de "Fate/Zero" y "Kara no Kyoukai". Haruo Sotozaki es el director, siendo una personalidad con amplia experiencia en obras como "Saint Seiya: The Lost Canvas" y "Naruto", sin olvidar que la espectacular banda sonora está en manos de Yuki Kajiura y Go Shiina.