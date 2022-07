Kimberly de Las Perdidas se lanza como cantante con el tema “Pegrilosa”

Kimberly de Las Perdidas, ha causado mucho furor en las redes sociales y es que recientemente lanzó “Pegrilosa”, una canción que nació de un divertido video que se convirtió en meme; ya que se encuentra disponible en algunas plataformas digitales

Resulta que la influencer Kimberly de Las Perdidas, lanzó tema “Pegrilosa”, tema que surgió de su meme más popular, que además acompañó de su respectivo video musical.

Hay que recordar que en uno de los divertidos videos que suele compartir, Kimberly de Las Perdidas, recordó una anécdota junto a su sobrina: “No hagas eso,es muy pegriloso”, se escucha decir a la creadora de contenido antes de contar la historia.

La broma que ahora es canción

La famosa Kimberly compartió que, tras burlarse de la pequeña por utilizar el término “pegriloso”, ella supo defenderse, dejándola sin palabras: “Muy pegriloso dijo mi sobrina en vez de peligoso, y me dijo ‘tío, tú de qué te burlas si no puedes decir cocorilo’, o sea ese animal ay ya culeras”.

“Yo me quise ver muy perra y ella se defendió como la Leona dormida, como mi amiga la Lupita D’Alessio”.

Eso es lo que agregó entre carcajadas, mientras que el video se hizo tan popular, que se convirtió en un meme, incluso los internautas le hicieron un remix, lo que le dio la idea de lanzar el tema “Pegrilosa”.

Se puede escuchar que la pegajosa canción, que gira en torno a una decepción amorosa que inyectó en la intérprete maldad, se estrenó junto a un atractivo clip musical, en él que se ve a Kimberly de Las Perdidas bailar en un cabaret, con un body en color negro y teniendo como público a modelos de muy buen ver.

En algunas otras escenas también se deja ver con lencería blanca, bailando dentro de una jaula, aunado a algunos fragmentos del audiovisual, en el que se puede ver a una serpiente arrastrándose por la locación, con solo algunos minutos de haber publicado el material, ya cuenta con miles de visitas y comentarios que apoyan su canción.

Kimberly de Las Perdidas y su canción

La canción “Pegrilosa” de Kimberly de Las Perdidas, gira en torno a una mujer que se empoderó, tras una decepción, pues el tema comienza precisamente con el contexto, relatando que tuvo una decepción amorosa, lo que la hizo malearse y convertirse en una mujer más decidida.

“Me cansé de ser buena, fui tan real y me cogiste, pendeja, me convertí en la mala, ahora soy perra, soy la protagonista de tu novela”.

Después, llega el coro, en el que cita la palabra que hizo popular su meme de Kimberly de Las Perdidas; “pegrilosa”, además de compararse con una cobra venenosa: “Soy pegrilosa, no soy la misma de antes, ahora es otra cosa, tengo un piquete que nadie ahora a mí me toca, me volví mala como una cobra venenosa”.

