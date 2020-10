Kimberly Loaiza, JD Pantoja y familia crean ÉPICO COSPLAY

El nuevo video que Kimberly Loaiza ha lanzado en su canal de YouTube, ha impresionado a sus fans debido a que en compañía del ex team Jukilop decidieron hacerse una interesante sesión de fotos, pero no esta no fue cualquiera, decidieron hacerla imitando a los personajes de la reconocida película de "Los Locos Adams".

Dentro de unos días estaremos festejando día de brujas, nombre que se identifica más en Latinoamérica aunque es más bien conocido como Halloween alrededor del mundo, es usual que las celebridades compartan disfraces de sus personajes favoritos durante estos días, es algo realmente divertido poder convertirnos en un solo día en un personaje de la televisión, la música e incluso caricaturas.

Cosplay de Kim Loaiza y familia

En la fotografía que seguramente dentro de unos días compartirá La Lindura Mayor se encuentra Juan de Dios Pantoja, el súper Trucha, Katia blogs e incluso la adorable Kima Sofía hija de los youtubers, a ella la disfrazaron también como uno de los personajes más importantes.

Antes de maquillarse Kimberly Loaiza compartió como es que preparaba su piel para este tipo de sesiones fotográficas, debido a que en ellas se usa bastante maquillaje, esto con el objetivo de dar un consejo a sus fans al momento de maquillarse también y mostrar su propio proceso de preparación.

El video lo tituló como "Disfraz Familiar" debido a que a sus amigos los considera como de su propia familia, el mismo ya cuenta con alrededor de medio millón de vistas y hace tan solo unas cuantas horas que lo publicó en su canal, mismo que ya tiene alrededor de 31 mil comentarios.

"Que familia tan hermosa los amo a todos a ti a Juan y a quien más la más hermosa," escribieron en los comentarios.

El video dura tan solo 20 minutos con 30 segundos, aunque fue algo bastante corto fue sumamente entretenido, logramos ver parte del proceso de maquillaje y preparación de los amigos de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Si quieres enterarte de más noticias sobre Kim y JD, sigue leyendo La Verdad Noticias.