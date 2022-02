¿Kimberly Loaiza ya canta mejor? coach vocal te lo revela

Coach vocal revela si Kim Loaiza ya canta mejor

Desde que Kimberly Loaiza decidió lanzarse como cantante, las redes sociales la han señalado por no poseer una gran voz y sobretodo por el uso excesivo del autotune en cada una de sus pistas.

Kim Loaiza en el 'Programa Hoy'

Ante las duras críticas la “Lindura Mayor” ha decidido hacer caso omiso y seguir con paso firme en su sueño de ser una cantante reconocida por sus seguidores y las nuevas generaciones.

Con el paso de los años y dado el lanzamiento de nueva música como “Mejor Sola”, la chica parece haber tenido una evolución en su manera de cantar, misma que ha sido analizada por una coach vocal experta en el tema.

Coach vocal revela si Kim Loaiza ya canta mejor

La destacada coach vocal Gret Rocha reaccionó al tema “Mejor Sola”, colaboración de Kim Loaiza con los reguetoneros Zion & Lenox, destacando a su vez que ha tenido una evolución destacable la manera de cantar de la “Lindura Mayor”.

“La verdad es que vocalmente y musicalmente la escucho bien, me parece una canción potencial para bailar”.

Y es que Gret Rocha adelantó que, a pesar de que la canción no presenta mayores retos vocales, es destacable el hecho de que está cantando en un tono que la hace sentir cómoda y eso es realmente lo que debe influir.

Finalizado el video la coach expresó que es estilo musical de Kim estaña bien definido, asegurando que hay una evolución musical comparando desde sus inicios hasta ahora.

Canciones de Kimberly Loaiza

Tan solo la seman pasada, la cantante y también youtuber, estrenó "Después de las 12", tema que ya está en Spotify y prácticamente en todas las plataformas donde su música se aloja.

"Mejor sola", "Ya no somos", "No seas celoso", "Me perdiste" o "13: 13", son solo algunos de los temas que Kim Loiza ha lanzado en los últimos años.

Respecto a su evolución musical, se sabe que Kimberly Loaiza seguirá sorprendiendo con música nueva, tal como la de hace unos días con la canción de Juanito, haciendo alusión al cumpleaños de su hijo con el también youtuber Juan De Dios Pantoja.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!