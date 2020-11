Kimberly Loaiza y su sexy sesión de fotos para Space Móvil

Como informamos previamente en La Verdad Noticias, Kimberly Loaiza estrenó junto con su esposo Juan de Dios Pantoja, su nuevo proyecto llamado Space Móvil, siendo esta una compañía de telefonía celular, que ofrece a sus consumidores servicio de llamadas e Internet a bajo costo.

Este proyecto lo han anunciado por todo lo alto, y han logrado importantes reacciones a pocas horas de haberlo lanzado a la luz.

Incluso rompieron la barrera de los 100 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram de este servicio en menos de 24 horas.

Y es que la Influencer no dudo en realizarse las mejores fotos para llamar la atención de sus fans, en las que se ve con un outfit que, si bien no es considerado "sexy" pues no enseña de más, Loaiza siempre luce hermosa, y estas imágenes no fueron la excepción, pues sus más fieles seguidores la consideran ardiente.

En las fotos podemos verla con un outfit en tonos rosados, y una gran chaqueta amarilla, eso sí, posando en lo que parece ser una ciudad muy cosmopolita, aparentemente fotomontaje, eso sí, su sonrisa y su mirada no no se puede engañar, y se ve elegante y muy contenta.

Kimberly Loaiza ¿embarazada?

Desde hace algunos días se cree que la esposa de Juan de Dios Pantoja está embarazada, esto por un video en Tik Tok en el que aparece con un abdomen muy abultado, lo que podría ser una prueba de que está esperando a su segundo bebé.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado por la famosa, y de hecho, seguramente si fuera a estar embarazada lo sabríamos muy pronto, pues este tipo de noticias ama compartirlas con sus fans.

