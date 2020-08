Kimberly Loaiza y Lele Pons la rompen en Miami junto a Sebastián Yatra

Mira los vídeos del envidiable encuentro que Lele Pons, Kimberly Loaiza y Sebastián Yatra vivieron este fin de semana en Miami.

La amistad de Lele Pons y Sebastián Yatra

La amistad de Lele Pons y Sebastián Yatra data desde hace un tiempo. En 2017 causaron un revuelo cuando el colombiano publicó un video donde le robaba un beso precisamente para promocionar la canción ‘Robarte un Beso’, la cual lanzó junto a Carlos Vives.

En marzo se encontraron en Los Ángeles y Sebastián Yatra no dudó en llevar a Instagram una foto juntos en la que escribió: "@lelepons sos una crack!!!! Jajajaja la pasamos brutal ayer!!!".

Lele Pons se sinceró en su docu-serie de Youtube

Lele Pons abrió su corazón en su docu-serie de Youtube.

Durante las últimas semanas, Lele Pons fue una noticia constante, pero esto no fue gracias a su sentido del humor o a su amplio catálogo de logros.

La estrella de Celoso ha estado en boca de todos desde que estrenó su docu-serie para YouTube titulada ‘The Secret Life of Lele Pons’, donde durante cinco reveladores capítulos se sinceró sobre sus padecimientos mentales.

El Trastorno Obsesivo Compulsivo y Síndrome de Tourette son solo algunas de las condiciones que afectan a Lele desde muy temprana edad.

"Cuando tienes una condición que te controla la mayor parte del tiempo, desearías no tener eso. No sé quién es esa chica. Bueno, obviamente soy yo. Se puso realmente mal, y no quiero que se vuelva a poner así nunca más", confesó en la primera entrega de su show.

Fotografías: Instagram