Kimberly Loaiza y Kenia Os, juntas en el mismo lugar ¿Hubo reencuentro?

Más de un fanático esperaba que las influencers pudieran arreglar sus diferencias en este encuentro.

Hablar de Kenia Os y Kimberly Loaiza es hablar de una rivalidad muy grande en el mundo digital, misma que inició en el 2018 y que parece no tener un pronto final. Pese a que cada una ha seguido su camino por separado, más de uno quedó asombrado al ver que estuvieron juntas en el mismo lugar y a la misma hora.

Primero, las influencers asistieron a la Casa Spotify, en donde cada una posó ante la cámara para una sesión de fotos, misma que fue compartida en redes sociales y que fue alabada por todos los fanáticos, quienes esperan con ansias una pronta reconciliación.

Las influencers asistieron a la Casa Spotify como parte de las actividades para promocionar sus respectivas carreras como cantantes.

Recordemos que ambas han iniciado una carrera musical, por lo que no sorprende que constantemente sean puestas a competir entre ellas. No obstante, debes de saber que Kenia Os ha logrado tener un mejor desempeño en la música mientras que Kimberly Loaiza sigue liderando las redes sociales junto a su esposo JD Pantoja.

Juntas pero separadas en los Latin Grammys 2022

Ambas influencers estuvieron presente en la Gala Person Of The Year de los Latin Grammys 2022.

Este no es el único sitio en Las Vegas donde ambas coincidieron. Horas más tarde, “La lindura mayor” y “La Kenini” presumieron desde sus respectivas cuentas de Instagram que habían sido invitadas a la Gala Person of the Year de los Premios Latin Grammys, en la cual se le rindió tributo a Marco Antonio Solis “El Buki”.

Para tristeza de los fans, ninguna de las dos compartió una fotografía juntas, lo que quiere decir que no hubo intenciones de un reencuentro ni de una reconciliación. Lo cierto es que si esto hubiera pasado todo el Internet en México hubiera enloquecido al máximo.

¿Qué pasó entre Kenia Os y Kimberly Loaiza?

Los tres influencers protagonizan una de las rivalidades más mediáticas del Internet en México.

Kenia Os se unió a Kimberly Loaiza y JD Pantoja para crear contenido para YouTube hasta que un desacuerdo laboral la orilló a abandonar el Team JukiLop. Para sorpresa de ella y de sus fans, la pareja mandó a cerrar sus redes sociales, lo que la obligó a empezar desde cero y hoy en día es una de las influencers más importantes de México.

