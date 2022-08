¿Kimberly Loaiza y Katy Perry estrenarán canción?

¿Kimberly Loaiza hará una colaboración con Katy Perry?

Otro rumor está gravitando en torno a Kimberly Loaiza, pues los fanáticos les gusta mucho prestar atención hasta en los más mínimos detalles, ya que últimamente muchos post en la plataforma de Facebook se han dejado ver respecto a la lindura mayor.

Pero no solamente hablando sobre la famosa youtuber, sino vinculándola con alguien más, en esta ocasión sería nadie más y nadie menos que la cantante Katy Perry, debido a que resulta que varias coincidencias han comenzado a notar los fanáticos, unas pequeñas similitudes.

Desde hace algún tiempo, la intérprete de "The one that got away" se dejó ver vistiendo un coqueto corsé que se amoldaba a la perfección a la delgada silueta de la artista estadounidense, viéndose muy hermosa, de accesorios se decidió por un lindo collar teniendo de dije una mariposa.

¿Colaboración o Kimberly Loaiza le copia a Katy Perry?

Tiempo después, Kimberly Loaiza se dejaría ver un poco similar a este look de Katy Perry, pues recordemos la vez en la que la lindura mayor se decidió por unos ostentosos tenis con un lindo corsé en color azul, su icónico collar de mariposa la acompañaba justamente.

Esto desataría varías reacciones entre los usuarios del internet, pues algunos se le fueron encima a la mexicana acusándola de querer robarle el estilo, incluso llamándola "sin talento", mientras que a otros se les vino la idea de que posiblemente pronto van a colaborar juntas.

Comenzando a hacer publicaciones dentro de la plataforma de Facebook en donde hacían sus teorías sobre lo que podría pasar entre estas dos famosas, sin embargo, es totalmente falso, pues los haters en lugar de publicarlo porque verdaderamente lo creían fue en torno de burla.

Se burlan de Kimberly Loaiza

Lo cual eso consiguió, la mayoría de los post que tienen esa "novedosa noticia" tienen más reacciones de burla que de asombro o incluso de alegría, todo por un corsé con una mariposa, aunque en el pasado, Kimberly Loaiza ya había hablado acerca lo que significa ese lindo insecto para ella.

Ya que cuando nació su primera hija de tres años de edad, en cuanto pudo se tatuó una mariposa en honor a ella, para demostrarle cuanto la ama y desde ese entonces usa ese emogi o esa referencia hacia la pequeña Kima.

Hasta el momento, la intérprete de "Pa' eso se hizo" se ha mantenido centrada en sus asuntos y en sacar nueva música, así que no ha respondido ni a una sola polémica en la que se ha metido, o la han metido.

