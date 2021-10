Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja donarán el dinero si ganan Así se Baila.

Cada domingo, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se están enfrentando en la competencia de Telemundo llamada Así se Baila, la cual tendrá una recompensa final de 200,000 dólares. Sin embargo recientemente JD dio a conocer en su Instagram que en caso de ganar el concurso, tanto él como su esposa, están dispuestos a donar todo ese dinero a gente que realmente lo necesite.

“A nosotros no nos interesa el dinero, queremos donarlo y vamos a hacer un video en donde vean que regalamos hasta el último centavo. Todo esto se trata de un sueño que queremos alcanzar, un escalón más en nuestra vida. No me gustaría llegar a viejito y pensar que nunca lo intenté”.

Juan y Kim han obtenido únicamente críticas positivas en Así se Baila hasta el momento sin embargo han bailado géneros que ellos ya dominaban por lo que los jueces les pidieron que en las próximas semanas ensayen con un ritmo diferente así que el próximo domingo podríamos ver a la pareja Jukilop bailando salsa, cumbia, bachata, incluso mambo.

El primer domingo, los intérpretes de “Amándote”, tuvieron un baile de presentación ante los jueces, quienes quedaron impactados con la facilidad para bailar de la pareja de youtubers y les dieron la bienvenida. En la segunda semana, Juan y Kimby comenzaron a pelear por los 200,000 dólares bailando “Mi Gente” de J Balvin y de nueva cuenta todos los jueces estuvieron maravillados aunque William Levy les comentó a ellos y a todas las parejas que intentarán no cantar los temas musicales que estaban bailando.

Otro de los puntos que se han destacado de Kim y JD, son sus atuendos, estos también han sido comentados por los internautas ya que Loaiza ha presumido un impactante cuerpo a pesar que al inicio de año tuvo a su segundo bebé e incluso algunas famosas como Laura Flores le han preguntado qué cómo hizo para tener esa figura tan rápido, y no es ningún secreto que la “lindura mayor” se sometió a un par de arreglos estéticos para tener de vuelta su hermosa figura.

¿Quienes son Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja?

La pareja denominada “Jukilop”, está conformada por Kim Loaiza y JD Pantoja, dos youtubers de Sinaloa que también han incursionado en la música. Ambos tienen varias canciones y colaboraciones con otros artistas del género urbano.

Cabe destacar que Kimberly Loaiza es la mujer con mayor número de suscriptores en YouTube y actualmente vive en Miami, Florida junto a su esposo Juan de Dios Pantoja con quien tiene cerca de nueve años juntos y dos hijos, Kima y Juanito.

