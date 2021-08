Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja aceptan que tuvieron una relación tóxica

Kimberly Loaiza aceptó que su relación con JD Pantoja no era ideal en sus primeros años, incluso, dijo que al principio se trataba de una relación “tóxica” en un nuevo vídeo de TikTok junto a su pareja.

En su vídeo de TikTok, la famosa pareja contestaron algunas preguntas sobre sus relaciones una de ellas, fue “¿alguna vez has tenido una relación tóxica?”, a lo que JD Pantoja dijo “solo esta”, y Kim Loaiza aclaró que ha sido su único noviazgo y al principio si era “tóxico”.

Su revelación ocurrió menos de una semana después de que JD Pantoja “insultó” a Kimberly Loaiza en TikTok, pero el influencer respondió a las críticas asegurando que ambos tienen un sentido del humor “muy pesado” y ninguno se toma a mal las bromas subidas de tono.

¿Cómo inició la relación de Kim Loaiza y JD Pantoja?

JD Pantoja y Kimberly Loaiza son padres de dos pequeños

En La Verdad Noticias te revelamos cómo se conocieron Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza desde sus años en preparatoria, cuando Kim tenía 15 años y JD tenía 17 años de edad, pero no eran compañeros de escuela.

JD Pantoja formaba parte de un grupo de un grupo de chicos bailarines; un día acudió a un show a la escuela de la prima de Kim Loaiza quien le pidió tomarse una foto con ella. Después del show, sus amigos le preguntaron si le gustó la chica de la foto y él dijo que no.

Juan de Dios Pantoja decidió buscar a Kim Loaiza en Facebook y tuvieron un poco de comunicación, pero en ese momento la amistad no duró porque el joven creyó que la futura influencer era muy seria.

Después de algunos meses, Pantoja regresó a la escuela de Kimberly Loiza para otro espectáculo, y aprovechó para contactarla e invitarla a salir. Aunque esa primera cita salió bien, Loiza lo dejó plantado para una segunda cita en la feria.

Después del “plantón”, Pantoja dejó de buscar a Kimberly Loaiza y empezó a “andar de mujeriego, empecé a agarrar novia tras novia, no novias serias“, lo que explicaría porque consideran los inicios de su relación como “tóxicos”.

Después de un tiempo sin hablar, la pareja se reencontró y comenzaron un romance formal el 13 de enero de 2013, pero las cosas no fueron color de rosa porque la familia de Kimberly Loaiza no aceptaba a Juan de Dios Pantoja.

¿Qué pasó entre Kimberly Loaiza y JD Pantoja que terminaron?

Kimberly Loaiza y Juan de Dios han tenido dos rupturas en su relación

Mientras Kimberly Loaiza continúa su reinado en YouTube, muchos de sus fans no han olvidado la tumultuosa historia de amor con JD Pantoja, pese a los muchos vídeos presumiendo su romance.

La relación de redes sociales de la pareja terminó por un tiempo por varias infidelidades de JD Pantoja expuestas por Badabun, quienes supuestamente también filtraron vídeos sexuales del influencer con otras mujeres.

“Kimberly ya no tiene fuerza para nuestra relación, después del problema yo la notaba diferente, demasiado seria, dormíamos juntos y era como si yo no existiera [...] intentaba hacerla reír y no podía como antes ... está muy lastimada”, dijo sobre el escándalo.

Ahora, Kimberly Loaiza y JD Pantoja han retomado su relación y son padres de dos pequeños, Kima Sofía Pantoja Loaiza de 2 años de edad y “Juanito”, quien nació el pasado 16 de febrero de este año.

