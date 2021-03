¿Quién es Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja? Kimberly Loaiza es una youtuber, influencer y cantante de 23 años de edad, mejor conocida como la “Lindura mayor”, que posee más de 29 millones de suscriptores en YouTube. Por su parte, Juan de Dios Pantoja tiene 25 años y también se dedica a subir contenido en la plataforma de videos. Juntos son una de las parejas más populares de México y a continuación te contaremos más sobre su historia.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se conocieron en un suceso digno de una telenovela, ya que desde la primera vez que se vieron quedaron flechados instantáneamente, los famosos iniciaron su romance desde que eran menores de edad.

Gracias a todas sus publicaciones en YouTube y redes sociales sus seguidores han podido conocer todos los detalles de su historia, desde el rechazo de los padres de la youtuber a Juan de Dios, hasta sus inicios como influencers y su evolución como pareja desde el año 2013 hasta la actualidad.

La historia de amor de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez, mejor conocida como Kim Loaiza, es una famosa youtuber, influencer y cantante mexicana, que actualmente es una de las más seguidas en Youtube, teniendo tan solo 23 años de edad, y ha ganado fama subiendo contenido con su esposo JD Pantoja y de manera unitaria.

Pantoja, de 25 años, también conocido en el mundo de la música como JD Pantoja, es un famoso influencer, youtuber y cantante, quien junto a su esposa y compañera formó el team Jukilop, además de tener dos hijos juntos.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se conocieron en Mazatlán Sinaloa, cuando tenían 15 y 17 años respectivamente, el cantante pertenecía a un grupo de baile que se presentaba en escuelas secundarias y preparatorias del estado, donde la prima de Kimberly fue cupido.

Tras buscar a Kim en Facebook, el interprete de "Santa Paloma" comenzó una conversación con la influencer, pero debido a que era muy seria se distanciaron un poco, hasta que un día salieron a platicar, pero las cosas no resultaron bien.

Tiempo después, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se volvieron a encontrar y se volvieron novios de manera oficial el 13 de enero del año 2013, aunque los padres de la “Lindura mayor” no aceptaban la relación, por lo que al cumplir 18 años, se fugaron.

Juan de Dios amenazó con robarse a Kimberly si no aceptaban su relación, promesa que cumplió cuando la influencer obtuvo la mayoría de edad, escapando de su casa el 5 de enero del año 2016. Regresaron poco tiempo después oficialmente casados.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja terminaron

En abril de 2020, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja terminaron su relación luego de que se diera a conocer la supuesta infidelidad del influencer a través de un video filtrado por la conductora Lizbeth Rodríguez, del programa de Youtube ‘Exponiendo Infieles’.

Para ese entonces, ambos youtubers se vieron involucrados en una pelea con Lizbeth Rodríguez por haber filtrado la información que puso fin al romance de Jukilop, sin embargo, la mayor preocupación era saber qué sucedería con su hija Kima Sofía

El escándalo se generó después de que Pantoja supuestamente mantuviera relaciones con el fotógrafo Kevin Achutegui y una chica menor de edad, siendo los fans de Kim Loaiza quienes le brindaron apoyo en redes sociales.

JD Pantoja ofreció disculpas públicas a su entonces ex pareja, revelando que Kim Loaiza lo corrió de su casa, y luego de lamentarse por el hecho, amenazó con cerrar su canal de Youtube, el cual en ese entonces tenía cerca de 19 millones de seguidores.

Poco tiempo después de su rompimiento, los youtubers lanzaron un nuevo video titulado ‘Quedaremos como amigos’, en el que explicaron los problemas que estaban atravesando, y contaron cómo la "Lidura mayor" perdió su anillo cuando lo lanzó a un lago por el coraje.

Asimismo, la pareja dio señales de que seguían enamorados, y tras unas pocas semanas confirmaron lo que los fans ya sabían: Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja regresaron. Revelaron que estaban en proceso de arreglar su matrimonio e incluso que querían tener más hijos para reforzar su relación.

Las bromas entre Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Los videos de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja no son sólo musicales o de retos, la pareja acostumbra hacerse bromas de vez en cuando y estas se han posicionado como las que más vistas generan en sus respectivos canales, ya que no excluyen nada, ni siquiera el embarazo de la influencer.

Algunas de las bromas son muy graciosas, mientras que otras son realmente pesadas, pero a lo largo de los años unas se han destacado más que otras, las cuales sin duda alguna dejaron boquiabiertos a sus fans en más de una ocasión.

A continuación te daremos una breve descripción de las que han sido consideradas las mejores bromas de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, las cuales son las que más reproducciones han tenido y que han generado mayor controversia.

Lo corrí de la casa

Una de las bromas más pesadas que se hicieron fue cuando Kim Loaiza corrió de su casa a Juan de Dios, la cual fue compartida en su canal el 6 de marzo de 2019, consiguiendo más de 21 millones de reproducciones.

Estoy embarazada de nuevo

En el mes de octubre de 2019, Loaiza nuevamente se aprovechó de su esposo, dándole la noticia de que se encontraba embarazada de nuevo, donde las cosas no salieron nada bien después de que la influencer declaró que no quería tenerlo.

Me acosté con Katiavlogs

En el mes de mayo de 2020 las bromas de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja subieron de tono. Él le regresó todas las bromas a su esposa, haciéndole creer que se había acostado con la famosa influencer Katiavlogs, algo que Kim no tomó nada bien, pero tuvo que aguantar y soportar el impacto de la broma.

JD Pantoja embarazó a otra

A principios de febrero, Pantoja finalmente pudo hacerle una broma a su esposa con ayuda del youtuber ‘El súper trucha’, le hicieron creer a la influencer que JD Pantoja había embarazado a otra mujer.

Se me rompió la fuente

Recientemente, antes del nacimiento de su nuevo bebé, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja compartieron un nuevo video en el que la “Lindura mayor” le dio un susto de muerte a su esposo haciéndole creer que se le había roto la fuente.

Las canciones de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

El Roast yourself Challenge fue la primera canción que lanzaron juntos Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Ella aprovechó el reto viral para comenzar en la industria musical y su video fue de los favoritos de los usuarios de YouTube; en este compartió cámara con su entonces novio JD Pantoja y la canción hablaba sobre todos los comentarios negativos que recibían por parte sus haters. Los famosos usaron como base la melodía de la canción de Fifth Harmony - Worth It.

En julio de 2019 lanzaron el video de la canción “Amándote”, donde hablan sobre la pronta llegada de su primogénita Kima. Durante 2:59 minutos se puede ver a la “Lindura mayor” presumiendo su pancita de embarazo y a JD Pantoja emocionado desde que recibe la noticia hasta el momento del parto. Esta es probablemente hasta el momento la canción más emotiva que han sacado, sin embargo, sus seguidores esperan una nueva canción que hable sobre el pequeño Juanito,segundo hijo de la pareja.

La canción “Bye bye” es el más reciente lanzamiento de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, e incluso en pocos días superó las millones de visualizaciones; los fanáticos inundaron el video de comentarios de apoyo hacía la pareja.

La controversial pareja sorprendió a sus millones de seguidores al revelar la colaboración que hicieron después de haberse separado en medio de una intensa pelea sobre supuestas infidelidades, nuevamente rompieron el internet con su lanzamiento.

Son varios los youtubers que han aprovechado la oportunidad de crecimiento incursionando en la música y la “Lindura mayor” no se iba a quedar atrás; lanzamiento tras lanzamiento supera las millones de vistas y coloca su música en todas las plataformas, incluso en tiktok sus coreografías se vuelven Challenge virales.

La boda de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

El 17 de octubre del 2020 los famosos se casaron por segunda vez, ya que antes de que su fama despegara ya se habían casado debido a que fue la condición que le pusieron los padres de Kim a JD Pantoja.

Son ellos mismos quienes confirmaron que la primera vez se casaron por presión y no por amor por lo que decidieron divorciarse y casarse por segunda vez.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja realizaron una pequeña boda civil donde hubieron pocos invitados, vestidos con atuendos blancos bastantes sencillos y acompañados de su pequeña hija Kima Sofía Pantoja Loaiza.

Los invitados fueron amigos cercanos y algunos integrantes del “Team Jukilop”, ya que se realizó en medio de la segunda ola de la pandemia del coronavirus.

En el video que Kimberly subió a su cuenta oficial de YouTube se muestra cómo el youtuber le obsequió una camioneta último modelo a su ahora esposa.

Tras la publicación del video de la boda de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, la pareja se ha visto más unida que nunca y más después del nacimiento de su segundo hijo, Juan de Dios Pantoja Loaiza.

¿Dónde viven Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja?

Kimberly Loaiza y Juan de Dios pantoja son prácticamente nómadas, ya que constantemente se cambian de casa debido a cuestiones de trabajo, familiares y lo más importante, por su seguridad; ya que han sido acosados por fanáticos, paparazzis y haters. Por lo que la pareja, Kima Sofía Pantoja Loaiza y ahora Juan de Dios Jr. constantemente cambian de residencia.

Debido a la gran fortuna que han acumulado por su trabajo en las redes sociales, los famosos viven en espectaculares casas, una más imponente que la otra, y en diferentes partes de la república; incluso han hecho grandes periodos de tiempo fuera del país.

¿Quieres saber en dónde viven Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja? Algunas de las residencias de las que tenemos conocimiento son las siguientes:

Departamento de Kim en Sinaloa

El lugar contaba con códigos de acceso a todas las áreas y fue el lugar donde prácticamente nació la pequeña Kima Sofía.

La casa de JukiLop

En esta incluso vivió Kenia Os cuando formaba parte del team JukiLop en Mazatlán Sinaloa. La mansión contaba con acceso a la laguna, un yate y mucho espacio donde grabaron infinidad de videos.

Departamento en Mazatlán

El lugar fue escenario de muchos videos, ahí fue un lugar donde Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja permanecieron un buen tiempo, rodeados de lujosas decoraciones y mucha seguridad.

Casa en CDMX

El lugar contaba con elevador privado, gimnasio, alberca y un restaurante para perros. La casa tenía una decoración minimalista y lujosa.

Casa del robo en CDMX

La familia Pantoja Loaiza salió de vacaciones y al regresar a su entonces residencia notaron que habían sido víctimas de robo por lo cual abandonaron el lugar.

Casa en Acapulco

Una lujosa casa de verano frente al mar donde la “Lindura mayor” pasó mucho tiempo sola con Kima y su familia directa. En este tiempo Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja estuvieron separados debido a los rumores de infidelidad.

Casa en medio del bosque

Durante un house tour, Kim presumió que la mansión en la cual vivieron por un tiempo estaba en medio de la naturaleza.

Actual residencia

Los youtubers ahora viven en una casa donde tienen seguridad privada 24/7 y muros altos de metal para no exponer a ningún miembro de la famosa familia. La casa cuenta con seguridad y códigos de acceso en todas la habitaciones.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja cambian constantemente de casa y según fuentes no confirmadas en su mayoría son rentadas, esto para no dejar huella y no exponerse a cualquier peligro. Son pocas las veces en la que revelan exactamente donde están ubicadas sus casas.

Fotos de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Las fotos de la “Lindura mayor” superan los millones de likes en Instagram o en cualquier red social donde las publique, sin embargo, las fotos de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja son de las más pedidas por los fans, y, ahora con la llegada de Kima Sofía las imágenes con la pequeña son de las favoritas de todos.

La que se posiciona como la preferida de sus fans, debido a los likes y el engagement, es una foto de Kim y Kima, la cual ha llegado a los 4.9 millones de me gusta y más de 76 mil comentarios en Instagram.

A pesar de que ahora comparte más videos que fotografías, Kim nos ha mostrado muchos bellos momentos que ha vivido a lado de su pequeña hija, como sus primeras vacaciones o actividades que realizan en familia.

Otras de las fotos más comentadas y con más likes son las de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, quienes se han posicionado como una de las parejas de influencers más sólidas a pesar de la polémicas que surgieron años atrás.