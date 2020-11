¿Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja se ENOJAN por imitación de sus fans?

Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja son dos grandes influencers que acapararon los ojos de todo internet por su enorme cantidad de seguidores.

Además de ser dos exitosos cantantes y YouTubers, los recién casados también se acaban de estrenar como emprendedores tras lanzar su propia telefonía móvil llamada ‘Space Movil’.

Su comunidad de seguidores y fanáticos es cada vez mayor, pues Kimberly y Juan De Dios se han convertido en una inspiración y un ejemplo a seguir para ellos y te hemos dado todos los detalles en La Verdad Noticias.

¿Qué piensan Kimberly y Juan De Dios de sus fans?

Kim y Juan aseguran amar a sus fans

En una reciente entrevista, Kimberly Loaiza y Juan De Dios hablaron sobre sus seguidores y el buen ejemplo que quieren darles día con día, pues saben que tienen una gran responsabilidad social al tener tantos seguidores que los imitan.

“Sabemos que se puede, no nos limitamos a nada, nos gusta emprender e intentar nuevos negocios y queremos dar el ejemplo a nuestros seguidores, que ellos también pueden emprender y que nunca esta tarde para intentarlo en los negocios, creo que el mundo es de los que emprenden, de los que trabajan y que siguen sus sueños”, reveló JD Pantoja.

“Siento que, si es una responsabilidad muy grande, porque hay muchos jóvenes de todas las edades que nos ven, entonces siempre si es de tratar de dar un buen ejemplo, siempre tratar de enseñarles que los sueños se pueden cumplir y lograr”, señaló Kimberly, a lo que JD agregó:

“Si nos preocupa mucho porque ella ya es un ejemplo a seguir, porque es buena niña, no es una persona grosera, es una buena mamá, buena hija, esposa, y yo lo soy también (risas)”.

“Siempre me trato de mostrar transparente hacía la gente, pero es difícil porque sí sentimos esa responsabilidad tan grande al tener muchos seguidores, si lo tenemos muy en mente. No somos personas malas, si han sucedido cosas malas no son intencionadas, han sido por terceros que nos tienen malas intenciones”.

Hablan de sus escándalos

A pesar de haber estado involucrados en cientos de escándalos, Kim y Juan De Dios que les han causado interminables críticas, se han mantenido positivos y han tratado de sacar lo mejor de cada situación.

TE PUEDE INTERESAR: La impactante historia de Kimberly Loaiza, "La lindura mayor"

“A nosotros nos han querido involucrar en temas y miles de problemas, pero lo que opinamos es que es algo que debe parar, que debemos respetarnos entre todos, a cualquier persona, no importa el género, no existe la raza, simplemente hay que respetar a cualquier persona, amarnos entre sí. Somos una misma familia, vivimos en el mismo planeta”, agregó el Youtuber.