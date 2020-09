Kimberly Loaiza y JD Pantoja se dan tremendo beso ¿Se reconciliaron?

A través de un video publicado en su canal de YouTube, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja confesaron que nuevamente se encuentran juntos,noticia que sin duda alguna alegró a muchos de seguidores, pues desde hace mucho tiempo esperaban que se confirmara que eran pareja nuevamente.

Y es que hace algunas semanas los rumores de la reconciliación entre JD Pantoja y Kimberly Loaiza comenzaron a ser más fuertes, pues algunos de sus fans comenzaron a atar cabos de sus publicaciones en redes sociales, sobre todo en donde sale la pequeña hija de ambos.

Recordemos que a principios de este año la pareja protagonizó una fuerte polémica por la filtración de dos videos íntimos del youtuber, razón por la que “La Lindura Mayor” decidió tomarse un tiempo con el padre de su hija Kima.

Lizbeth Rodríguez provocó la separación de JD Pantoja y Lizbeth Rodríguez.

¿Kimberly Loaiza y JD Pantoja regresaron?

Kimberly Loaiza subió un video con el título ‘Quedamos como amigos’ a su canal de Youtube, el cual ya cuenta con más de ocho millones de vistas. La pareja respondió algunas preguntas de sus seguidores como si ya tienen pensado tener más hijos, a lo que ambos respondieron que cuatro más además de que “La Lindura Mayor” piensa embarazarse pronto.

Por otra parte, Kimberly Loaiza aseguró que la reconciliación se fue dando poco a poco y que en realidad no había querido decir de que estaban juntos de nuevo porque no les nació, pero que en estos meses no se han ocultado nada, además confesó que siguieron viviendo en la misma casa por su hija.

En cuanto a las canciones que lanzaron recientemente, los youtubers admitieron que aprovecharon la polémica para lanzarlas, pues embonaban a la perfección con la situación, eso sí, aclararon que las melodías estaban grabadas desde enero y febrero. JD Pantoja aclaró que la única canción que nació a raíz del problema fue la de ‘Error’.

Finalmente, el intérprete de ‘Hagamos Las Paces’ confesó que su gran amor puede con todo, pues aseguró que no es la primera vez por la que pasan por esto, pero afortunadamente han logrado superarlo. Al final del video ambos se dieron un romántico beso demostrando así que toda la polémica quedó en el pasado.

Fotografías: Instagram