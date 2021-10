A través de su cuenta de Instagram, Kimberly Loaiza dio a conocer a sus seguidores que su participación en Así Se Baila, la nueva competencia de baile emitida por Telemundo, queda suspendida de manera indefinida debido al reciente contagio de su esposo, JD Pantoja.

“Familia… Desgraciadamente por el COVID no podremos estar en Así Se Baila mañana y no sabemos hasta cuándo estaremos, pero esperamos sea pronto”, escribió la youtuber, influencer y ahora cantante. El anuncio no pasó desapercibido para sus fanáticos, quienes temen que la pareja pueda quedar en riesgo de eliminación.

La noticia entristeció a sus fanáticos, quienes semana tras semana espera ver a JUKILOP sobre el escenario de Así Se Baila.

La Verdad Noticias te informó previamente que JUKILOP, nombre con el que se le conoce a los youtubers en las redes sociales, se enfrenta a otras nueve pareja de famosos en una competencia de baile transmitida por Telemundo para ganar un precio de 200 mil dólares. Cabe destacar que ambos prometieron donar el dinero si llegar a conquistar el primer lugar.

JD Pantoja preocupa a sus seguidores

El youtuber y cantante pidió a sus fans que no se preocuparan, que él iba a estar bien.

Hace unos te dimos a conocer que JD Pantoja había dado positivo a COVID-19 y aunque en un principio fue criticado por dar un paseo en kayak tras anunciar su contagio, hoy ha preocupado a sus fanáticos al aparecer en las historias de su esposa utilizando un nebulizador, esto con el fin de que pueda respirar mejor.

Para calmar a sus fanáticos, el intérprete de ‘Santa Paloma’ compartió en su cuenta de Twitter varios mensajes donde asegura que se encuentra bien: “De verdad estoy bien, soy joven, estoy sano, me alimento bien”. “No se preocupen, creánlo que voy a vencer a este virus”, dice otro de los mensajes publicados.

¿Quién es Kimberly Loaiza?

"La lindura mayor" debutó como youtuber en diciembre del 2016.

Kimberly Loaiza es una reconocida youtuber, influencer, empresaria y ahora cantante originaria de Mexicali, Baja California. De acuerdo a información que circula en Internet, “La lindura mayor”, nombre con el que se le conoce en las redes sociales, tiene más de 33 millones de suscriptores en su canal de YouTube, cifra que la posiciona como la latina más seguida de dicha plataforma.

Fotografías: Redes Sociales