Kimberly Loaiza y JD Pantoja hacen SOLD OUT en Monterrey

Con la presentación de Monterrey, JukiLop hace 11 Sold Out del 13 • 13 World Tour 2022.

Kimberly Loaiza sigue cosechando éxitos y para prueba de ello tenemos el hecho de que ha sumado un SOLD OUT más al 13 • 13 World Tour 2022, la gira de conciertos que protagoniza junto a JD Pantoja y con la que ha recorrido Chile y Argentina y gran parte de México.

De acuerdo a información que circula en Internet, JukiLop, nombre con el que también se le conoce a la pareja, se presentará este próximo viernes 3 de junio ante 8 mil personas que se darán cita en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, Nuevo León para bailar y cantar sus más grandes éxitos musicales.

Tras posponer el evento, JukiLop logró agotar los 8 mil boletos de su presentación en el Auditorio Citibanamex de Mty.

Como dato curioso, este es el doceavo concierto en el que logra agotar sus entradas en su totalidad. Recordemos que el 13 • 13 World Tour 2022 inició el pasado domingo 13 de marzo con un show que se llevó a cabo con gran éxito desde el Auditorio Nacional de la CDMX.

El show fue afectado por el COVID-19

El show estaba programado para llevarse a cabo el pasado 11 de marzo.

Tal vez no lo sepas pero el concierto de JukiLop estuvo inmerso en la polémica debido a rumores de una supuesta baja de boletos, esto luego de que los representantes del recinto cambiaran la fecha del evento por cuestiones de la pandemia del COVID-19 que azotaba al estado regiomontano en aquel entonces.

No obstante, algunos cibernautas se percataron de que aún quedaban demasiados boletos y la fecha del evento se acercaba, algo que no ocurría con otros artistas. Dicha situación no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes lanzaron crueles burlas en su contra.

¿Qué es el 13 • 13 World Tour de Kimberly Loaiza?

El 13 • 13 World Tour 2022 fue un rotundo éxito durante su paso por México, Chile y Argentina.

Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el 13 • 13 World Tour 2022 es la gira de conciertos protagonizada por Kimberly Loaiza y JD Pantoja que se ha realizado con gran éxito en México, Chile y Argentina. A este evento se le sumará un show en el Estadio de Béisbol Teodoro Mariscal de Mazatlán, Sinaloa y que será anunciado en los próximos meses.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales