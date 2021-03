Kimberly Loaiza y JD Pantoja dieron a conocer el pasado 16 de febrero que su segundo hijo, Juan de Dios Jr.,ya había nacido; hoy, la pareja, también conocida como JUKILOP, presumió en su cuenta de Instagram que se encuentran celebrando su primer mes de vida.

A través de su cuenta de Instagram, JD Pantoja compartió un video donde presume el espectacular pastel que él y Kimberly Loaiza compraron para celebrar que su hijo Juan de Dios Jr. cumplía un mes de haber nacido. Dicho suceso no paso desapercibido para los fanáticos de los youtubers, quienes le enviaron al pequeño los mejores deseos.

JD Pantoja y Kimberly Loaiza compraron un pastel para celebrar que su hijo Juanito cumplió un mes de vida.

En el video es posible ver que el pastel tiene el diseño de un astronauta, esto tal vez en referencia a ‘Tiempos’, la primera producción discográfica del youtuber, misma que ha sido todo un éxito en los charts. También se aprecia que hay un letrero con la palabra un mes.

La celebración por el primer mes de vida de Juanito, nombre con que lo llaman los fanáticos de la youtuber Kimberly Loaiza y JD Pantoja, pues a través de las redes sociales se replicó el video de su pastel, además de dedicarle al pequeño cientos de mensajes con felicitaciones y los mejores deseos para sus famosos padres.

Fans mueren por conocer al hijo de JD Pantoja y Kimberly Loaiza

No se puede negar que la vida de Kimberly Loaiza y JD Pantoja ha logrado cautivar a millones de fanáticos en México y gran parte de Latinoamérica, es por ello que no sorprende el hecho de que el nacimiento de su segundo hijo se haya convertido en un suceso viral de las redes sociales, esto a pesar de que la pareja no ha mostrado el rostro de Juanito.

Sin embargo, el youtuber JD Pantoja cautivó a sus fieles fanáticos al compartir un nuevo video en su canal de TikTok, en el cual aparece protagonizando un tierno baile junto a su hijo, además de presumir lo orgulloso que estaba ante el hecho de que ha pasado un mes desde que Juanito llegó su vida, a la de Kima y a la de Kimberly Loaiza.

Fotografias: Instagram