Kimberly Loaiza y JD Pantoja anuncian su separación; fans están en shock

La pareja ha crecido juntos como artistas pero ahora les toca seguir su camino por separado.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza compartieron el domingo 13 de noviembre un nuevo video en su canal de YouTube, en el cual dan detalles de su separación y aseguran que no se trata de una broma. Ante dicho anuncio, los fans se preocuparon al pensar que su historia de amor había llegado a su fin después de casi diez años.

Sin embargo, JukiLop, apodo con el que también se le conoce a la pareja en las redes sociales, aclaró que su separación ocurrirá en el ámbito laboral y que su matrimonio se encuentra más estable que nunca, por lo que los fans no tienen nada de que preocuparse.

La pareja confirmó que ahora manejarán sus carreras artísticas por separado.

“JukiLop se separa, pero no se confunda, nuestra relación no. No es una mentira nuestra separación, nos separaremos porque el 2023 será el último año que nos puedan ver haciendo conciertos juntos” declaró ‘La lindura mayor’ para luego anunciar que será en 2024 cuando ambos manejen su carrera musical en solitario.

'Bye Bye Tour 2023', su último proyecto juntos

Además de México, el 'Bye Bye Tour 2023' visitará Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela y Estados Unidos.

Para cerrar con broche de oro su participación como pareja en el mundo de la música, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja han anunciado una nueva gira de conciertos, la cual se titula ‘Bye Bye Tour 2023’ y que dará inicio el próximo 1 de abril en Estados Unidos.

“No se lo pueden perder porque es el último año en el que van a poder ver a Kim Loaiza y JD Pantoja en un mismo concierto”, dijo JD Pantoja. Por su parte, ‘La lindura mayor’ prometió que este tour será mucho mejor que el anterior y que está ansioso por conocer y convivir con sus fans.

¿Cuánto tiempo llevan Juan De Dios Pantoja y Kimberly Loaiza?

Pese a las críticas y polémicas, JukiLop es una de las parejas más populares del mundo digital en México.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja decidieron darse una oportunidad en el amor el 13 de enero del 2013, por lo que ahora tienen más de nueve años juntos. Pese a las críticas y escándalos que amenazan su relación, JukiLop ha logrado consolidarse como una de las parejas más populares dentro de las redes sociales en México.

Fotografías: Redes Sociales