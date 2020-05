Kimberly Loaiza vuelve a hablar de Kenia Os ¡No lo supera!

Kimberly Loaiza ha estado en el ojo del espectáculo en las últimas semanas, después de que se viralizaron los videos de Juan de Dios Pantoja teniendo relaciones sexuales con otras mujeres, en ese sentido, la famosa Youtuber subió un par de videos hace unos días en los que hablaba de la situación.

En dichos videos en su cuenta de YouTube, pidió a sus seguidores que dejaran de atacar a Juan de Dios Pantoja, y pidió a los haters e internautas que no se metieran en el tema, pues sería solo ella la que tomaría sus decisiones.

En dichos videos la también cantante habló del tema con Kenia Os, a quien le pidió disculpas, pero justificando antes las razones por las que hizo todo lo que hizo, por lo cual se volvió a llenar de críticas por parte de los fans de la otra Youtuber.

Es por eso que la mamá de Kima ya no pudo más y realizó otro video pidiéndole a los haters que la dejen en paz, y que dejen el tema de Kenia Os, pues ella ya puso punto final a el asunto, diciendo que sus disculpas fueron sinceras, y que se sintió mejor después de hacerlo.

“me da tristeza que hay personas que quieren seguir con el rencor de este problema, pero hay personas que de esto viven, de polémicas”

Mira el video de Kimberly Loaiza

En el mismo video la famosa ha dejado claro que aún ama a Juan de Dios Pantoja, por lo que no le parece que se expresen tan mal de él, pues la igualdad de género debería aplicar también para los hombres.

“En internet muchos se creen perfectos, pero les aseguro que no es así” dijo.

Te puede interesar: Kimberly Loaiza REBOTA su retaguardia con ardiente canción ¡Destrózala!

Es por ello que Kimberly Loaiza defendió a Juan de Dios Pantoja asegurando que él no es perfecto, pero que ella tampoco lo es, por lo que reiteró la invitación a sus haters a que no se metan en lo que no saben.