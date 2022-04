¿Kimberly Loaiza tuvo otro novio además de Juan de Dios Pantoja?

Kimberly Loaiza es una de las pocas famosas de las que no se sabe sobre otras relaciones sentimentales más que con su esposo Juan de Dios Pantoja, ya que lo conoció cuando aún tenía 14 y él 17 años.

Es por esto que Kim jamás tuvo otra relación sentimental seria y tampoco existen fotos o información de algun otro novio.

A pesar que Loaiza y Pantoja terminaron en varias ocasiones, Kim no quiso entablar un noviazgo con alguien más. Durante varias entrevistas ha afirmado que no le importaba tener otro novio, ya que no era una prioridad.

Kimberly Loaiza conoció a Juan de Dios Pantoja en la adolescencia

Kimberly Loaiza jamás ha tenido otro novio

Por lo tanto, Kim jamás tuvo otro novio que no sea el youtuber y cantante Juan de Dios, con quien ahora ha formado una familia con dos hijos, Juanito y Kima Sofía.

¿Cuánto dinero gana Kimberly Loaiza en Tik Tok?

¿Cuánto dinero gana Kimberly Loaiza en Tik Tok?

Según diferentes páginas web, Kim estaría ganando más de 10 mil dólares al mes a través de su cuenta oficial de TikTok. Cabe recordar que la youtuber también cuenta con otras cuentas de redes sociales que aumentarían su fortuna.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.