Kimberly Loaiza termina borracha en video para Youtube

Kimberly Loaiza es una de las influencers más populares del momento junto a su esposo Juan De Dios Pantoja pues ambos han sabido ganarse al público con su contenido en la plataforma de videos YouTube.

La famosa influencer ha obtenido tanta popularidad que incluso ha decidido incursionar en la música pues entre sus canales acumula un total de más de 20 millones seguidores.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente se ha rumoreado una colaboración entre Kim Loaiza y Yandel, sin embargo ahora la influencer está siendo noticia por emborracharse en un video de Youtube.

Kimberly Loaiza se emborracha en YouTube

En el canal de YouTube de Juan De Dios Pantoja se subió un video en el que él, su esposa Kimberly y varios de sus amigos se dedicaron a hacer un juego de beber.

Este consistía en sacar retos de una caja y en caso de no cumplirlos debían tomarse un shot de alcohol por lo que los influencers y sus amigos se dispusieron a hacer una serie de retos entre los que estaban beber salsa del ombligo de alguien, lamerse la oreja, comer cereal de la boca de otra persona y algunas otras más.

Fue entonces que poco a poco todos comenzaron beber alcohol, sin embargo al parecer Kimberly Loaiza no es tolerante al alcohol, pues el mismo Juan De Dios Pantoja afirmó que tuvo que convercerla para aparecer.

Incluso circuló unas fotografías en las que se puede ver a la influencer en estao inconveniente mientras su esposo le pregunta si está bien.

¿Cómo se hizo famosa Kimberly Loaiza ?

Kimberly Loaiza inició su carrera den 2016

Kimberly Loaiza se hizo popular en la plataforma de videos de internet Youtube, inició en la platafgorma en noviembre de 2016 pero su primer video fue hecho el 2 de ciciembre de ese mismo año cuando tenía 18.

En aquel momento se presentó de esta forma

“Mi nombre completo es Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez, tengo 18 años. A partir de hoy quiero dedicarme a hacer videos… Te diré tres razones por la cual debes suscribirse a este canal. Primera, no voy a enfocarme sólo en una cosa, no se van a aburrir porque voy a estar haciendo tutoriales, retos y todo lo que se me vaya ocurriendo. Dos, prometo tratarlos muy bien… Número tres, estoy segura de que daré lo mejor de mí y me voy a esforzar”

Con el tiempo y su constancia subiendo videos Kim, como le dicen de cariño, comenzó a crecer de manera exponencial en la plataforma de videos mostrando su relación con Juan de Dios Pantoja con quien tiene dos hijos.

Esto le valió para incursioinar en la música con temas como No seas celoso que fue muy bien recibido y que actualmente tiene más de 25 millones de reproducciones.

