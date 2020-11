Kimberly Loaiza supera récord de 31 millones de seguidores en TikTok

No podemos negar que Kimberly Loaiza se ha convertido en una de las mujeres más poderosas e influyentes de las redes sociales; un hecho que ha quedado comprobado con su nuevo récord de 31 millones de seguidores en TikTok.

Recordemos que Kimberly Loaiza también ha logrado llamar la atención del público tras estar envuelta en uno de los escándalos mediáticos más grandes del 2020, cuando su esposo Juan de Dios Pantoja fue expuesto con sus infidelidades.

Sin embargo, la Lindurita Mayor se convirtió en todo un ejemplo a seguir tras salir victoriosa de todas estas polémicas; pues durante los últimos meses la hemos visto crecer exponencialmente tanto en el mundo virtual como en la industria musical.

Kimberly Loaiza rompe nuevo récord en TikTok

De esta manera, Kimberly Loaiza no sólo ha demostrado tener un gran talento al momento de generar contenidos para sus redes sociales, sino que ha logrado conquistar a un enorme público a través de sus canciones.

El dia De Hoy #kimberlyloaiza Ha llegado a 31 Millones de seguidores en Tiktok�� Ocupando aún El puesto #1 En todo Latinoamerica���� @KimberlyLoaiza_ pic.twitter.com/8rJDSd7Zl3 — JUKINOTICIERO�� (@jukiNoticias_) November 20, 2020

Como una buena influencer, la Lindurita Mayor se ha preocupado por mantenerse actualizada en cada una de las plataformas, incluyendo TikTok donde ha logrado alcanzar un nuevo récord ¡de 31 millones de seguidores!

¡Conquista las redes sociales!

Por si esto fuera poco, recordemos que Kimberly Loaiza este mismo año ha logrado superar varios récords en redes sociales, como Instagram donde cuenta con más de 23.8 millones de seguidores; y YouTube donde alcanza más de 26.5 millones de suscriptores.

Por esta razón, la Lindurita Mayor constantemente se encuentra entre los titulares más destacados de La Verdad Noticias, pues no existe día en el que esta guapa influencer no cause impacto con algunos de sus contenidos.

