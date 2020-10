Kimberly Loaiza sube la temperatura al disfrazarse de sexy colegiala

Kimberly Loaiza ha logrado despertar las más bajas pasiones de los caballeros gracias a un nuevo video que compartió recientemente en su cuenta de TikTok, en el cual luce su figura de impacto a través de un sexy atuendo de colegiala, mismo que fue utilizado para protagonizar un sexy baile.

Además de gozar de un gran éxito como youtuber, no se puede negar que Kimberly Loaiza destaca en el mundo de las redes sociales por ser una mujer sumamente hermosa, pues a sus 22 años de edad posee un cuerpo envidiable que de vez en cuando presume a través de coquetos atuendos que provocan que la imaginación de los caballeros se eche a volar.

Y este día no ha sido la excepción, pues “La Lindura Mayor”, nombre con el que también se le conoce a la famosa youtuber, ha cautivado a más de uno al mostrarse en TikTok con el atuendo de una sexy colegiala, pues la vimos lucir una falda de cuadros hasta la rodilla y un sueter negro, prendas que la hacían ver más coqueta que nunca.

Kimberly Loaiza protagoniza sexy baile en TikTok

Pero eso no es todo, ya que Kimberly Loaiza quiso utilizar este sexy atuendo para protagonizar un coqueto baile ante la cámara, mismo que posteriormente compartió en su cuenta de TikTok como parte de un reto que se ha hecho viral dentro de dicha plataforma y que logró conseguir miles de likes en cuestión de minutos.

Los piropos hacia la youtuber no se hicieron esperar, pues dicha publicación, además de fascinar a sus propios fanáticos, también logró viralizarse entre el público masculino, quienes no dudaron en admitir lo sexy que lucía con dicho look.

Kimberly Loaiza conquista TikTok con sus sensuales movimientos.

Una vez más hemos podido comprobar que Kimberly Loaiza es capaz de romper las redes sociales con tan solo un video, algo que demuestra el alto impacto que posee la también cantante, quien día a día va consolidándose como una de las influencers más populares del momento.

Fotografías: Instagram