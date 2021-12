Kimberly Loaiza se perforó el ombligo y JD Pantoja se enojó muchísimo

A través de sus redes sociales, Kimberly Loaiza dejó saber que había decidido perforarse el ombligo, decisión que no fue del agrado de JD Pantoja, pues cuando la cámara lo enfocó, se le veía enojado y hasta dijo una grosería delante de todos los presentes.

La querida influencer mexicana mencionó que su prima Cecia Loaiza y una amiga llamada Nicole, también se harían dicha perforación y pese al desacuerdo de su esposo y padre de sus hijos, siguió adelante con el procedimiento.

Ahora los fans esperan fotos de Kimberly mostrando su piercing, pues tiene a todos en suspenso ya que piensa mostrar su nueva adquisición cuando pase la hinchazón y sea totalmente recuperada.

Kimberly Loaiza no mostró su piercing

La Lindura Mayor fue duramente criticada por su decisión

La Lindura Mayor dejó ver la perforación de su prima Cecia, pero no la suya, pues luego de anunciar que había tomado la decisión de hacerse su primer piercing, y detallar que la anestesiaron para no sentir dolor, decidió no mostrarlo y mantiene en suspenso a todos sus seguidores.

“Estoy así de hacerme el piercing. Linduras estoy nerviosa”.

Después de unos momentos, la mazatleca informó que ya se lo había hecho, pero fue entonces que decidió no mostrarlo y tener a todos en ascuas.

“Oigan ya me lo puse, pero aún no se los voy a mostrar. Se ve lindo”.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que Kim reveló el significado de sus tatuajes y ahora se espera que pueda contar lo que significa su primera perforación, por lo que todos sus seguidores están al pendiente de sus redes sociales.

¿Dónde está viviendo Kimberly Loaiza en el 2021?

La influencer está radicando en CDMX

La influencer se encuentra viviendo en la Ciudad de México con sus hijos y JD Pantoja, con quien está casada desde hace poco más de un año. Incluso, la youtuber hizo un house tour y dejó ver cada detalle de su nueva propiedad.

Pese al paso del tiempo, Kimberly Loaiza continúa con su reinado en YouTube, teniendo ahora casi 35 millones de seguidores en su canal y siendo la más seguida en todo México.

