¿Kimberly Loaiza se ha tomado fotos DESNUDA? La youtuber lo confiesa

Kimberly Loaiza ha utilizado su cuenta de TikTok para hacer una tremenda confesión, la cual sin duda alguna dejó a sus millones de fanáticos con la boca abierta, pues la youtuber ha revelado sin pudor alguno ante la cámara si ella se ha tomado fotos desnudas para luego compartirlas.

Además de ser una de las youtubers más exitosas del momento en nuestro país y gran parte de Latinoamérica, Kimberly Loaiza ha sabido conquistar a los caballeros con las sensuales fotografías que comparte en Instagram, plataforma donde ya supera los 23.6 millones de seguidores.

Tal y como ocurre con todas las mujeres que pertenecen al medio del espectáculo, una de las interrogantes más comunes que rodean a “La lindura mayor” es sí en Internet circulan fotos de ella al desnudo, pero ha sido la misma youtuber quien respondió esta pregunta.

Kimberly Loaiza se ha convertido en una de las youtubers más exitosas del momento.

Kimberly Loaiza hace tremenda confesión en TikTok

Fue a través de un video compartido en su cuenta de TikTok que Kimberly Loaiza confesó si ella se ha tomado fotos desnuda para luego compartirlas, pero para sorpresa de muchos la youtuber confesó que no y a modo de broma señaló que eso no es del agrado de Dios, pues recordemos que ella profesa la religión cristiana.

“Yo nunca nunca me he tomado una foto desnudo”, menciona Kimberly Loaiza para luego sorprenderse por la respuesta de su compañera, quien le cuestionó la razón de su negativa a tomarse fotos de ese tipo, a lo que ella respondió: “Ay no, que va a decir Dios”.

A pesar de que no se le conoce ningún desnudo, Kimberly Loaiza derrocha sensualidad en cada foto que comparte en Instagram.

Cabe destacar que dicho video pertenece a un audio que se ha hecho viral en TikTok y que Kimberly Loaiza ha decidido usar para bromear con sus millones de fanáticos, quienes aclamaron su sentido del humor, aunque muchos caballeros se quedaron y se quedarán con las ganas de saber este íntimo secreto de la youtuber.

