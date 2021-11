Kimberly Loaiza se defiende y responde a haters

Kimberly Loaiza decidió responderle a una cuenta que se burló de ella tras tomarse fotografías y videos frente a la promoción de su nueva colaboración "Mejor Sóla" junto a Zion & Lennox, en Time Square, Nueva York. Para los artistas y cantantes es un gran logro estar en las avenidas de esta ciudad y pocas son las personas que consiguen celebrarlo.

La mujer que intentó burlarse de la "lindura mayor" se llama @leslieaitana. Este usuario colocó un comentario que decía, "ni te topan allá", pero Kim le respondió "¿a ti sí?", haciéndola enfurecer pero gracias a esto la youtuber se llevó los aplausos de sus fans quienes de igual manera de defendieron argumentando que la mexicana ha trabajado mucho para lograr esa meta.

Desafortunadamente en redes sociales muchos internautas critican con groserías a cualquier influencer o celebridad, sin pensar que esto puede dañar psicológicamente a estas personas que aunque sean famosos, son seres humanos que se pueden sentir heridos con los duros comentarios pero este no es el caso de la interprete de "No seas celoso", a quien ya no le importa el odio de la gente.

Kim se defendió de los haters

Loaiza se defiende y responde a haters

Kimberly siempre ha mantenido un bajo perfil en sus redes sociales en cuanto a controversias, el que suele ser polémico por responder a los haters y provocar a la gente es su esposo Juan de Dios Pantoja, quien en ocasiones hace publicaciones que indignan a muchos de sus haters ya que se ha convertido en uno de los famosos más odiados desde su eterna pelea con Kenia Os.

Recientemente fue acusado de volver a atacar a Os desde otra cuenta pero esto fue desmentido horas más tarde ya que se trataba de una cuenta falsa sin embargo, lo que si es verdad es que le mandó una indirecta diciendo que la canción "No seas celoso" de Kim Loaiza era el tema con más reproducciones de su cuenta de Youtube a diferencia de ella que su tema más famoso es un roast en donde habla de ellos.

¿Cuántos años tiene Kimberly Loaiza?

Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez nació un 12 de diciembre de 1997 en Mexicali, Baja California pero se mudó a Mazatlán, Sinaloa, en donde estudió la primaria, secundaria y preparatoria. Fue en este lugar que conoció a Juan de Dios Pantoja con quien se ha casado en dos ocasiones y actualmente está planeando su tercera boda con el cantante pero ahora en grande y por la iglesia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.