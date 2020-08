Kimberly Loaiza se PRESIONÓ sus bubis en las grabaciones de su nuevo video

La cantante Kimberly Loaiza quien ha causado fuertes polémicas tras su separación con Juan de Dios Pantoja, ahora está causando furor en Instagram al haber posado de una manera sugerente.

Tal parece que la hermosa Kimberly Loaiza ha querido presumir por qué es una de las chicas con más seguidores en Instagram y es que a través de esa red no solo ha anunciado que está grabando el video de su nueva canción que es una colaboración, sino que también presumió toda su sensualidad.

Resulta que no hace mucho la lindura mayor ha publicado una serie de imágenes y video donde da a conocer que se encuentra en las grabaciones de su nueva canción, que probablemente sea en inglés, pues así lo dio a conocer a través de Twitter.

En las imágenes Kimberly Loaiza aparece sensualmente con unas mallas de red negras, unas botas de plataforma blancas y un atrevido video de colores resaltantes en verde con los que se ve totalmente radiante.

Por si fuera poco en una de las imágenes que presenta y en la que colocó la descripción: Se viene algo increíble ���� @darell @kevvoofficial @djluian @mambokingz ✨���� ���� �� @phraa, Kimberly Loaiza aparece presionándose las bubis de una manera que ha hecho enloquecer a sus fans.

No es para menos que la publicación hasta el momento ha alcanzado más de un millón y medio de reacciones y cientos de comentarios en los que le demuestran a la lindura mayor que es una belleza en toda la extinción de la palabra.

¿Kimberly Loaiza regresó con su ex?

Hay rumores respecto a que la ex pareja conformada por Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja han regresado, sin embargo recientemente está circulando un video en donde La Lindura Mayor está con otro hombre que no es su ex.

Fue desde el mes de abril aproximadamente que la pareja comenzó a tener problemas debido a cierta polémica en la que se vio envuelto el intérprete de "Error" y ahora hace dos días que Kimberly compartió un video en su cuenta oficial de Tik tok en el que está bailando bachata con otro hombre.

¿Te gusta el estilo de Kimberly Loaiza en la grabación de su nuevo video? ¿Quién te parece más atractiva, Kimberly Loaiza o Kenia Os?