Kimberly Loaiza rompió el silencio sobre lo que pasó durante el KL Fest

Loaiza rompió el silencio sobre lo que pasó durante el KL Fest

Kimberly Loaiza ha logrado popularidad al dar a conocer su faceta como cantante, pero recientemente reveló que hubo algunas complicaciones con ciertos influencers durante el KL Fest, la emblemática fiesta que realizó la famosa para el lanzamiento de “Mejor sola”, un exitoso tema con Zion y Lennox.

El concierto de la influencer fue el pasado mes de noviembre del 2021. En aquel evento asistieron varias estrellas de las redes sociales entre ellas Domelipa, Lele Pons, Kunno, Daniela Rodrice, Mont Pantoja, entre otros, pero en una entrevista la esposa de JD Pantoja rompió el silencio sobre algunos influencers.

Recordamos que en La Verdad Noticias te compartimos algunos videos de lo que fue el concierto de "La lindura mayor" en Acapulco, evento que fue transmitido de manera gratuita en TikTok, pero algunos usuarios criticaron a la influencer, aseguran que no tiene talento para el canto.

Kimberly Loaiza reveló lo que pasó en el KL Fest

Loaiza reveló que algunos influencers la decepcionaron

En el esperado evento los influencers viajaron a Acapulco en un jet privado para disfrutar de la fiesta de la celebridad de Internet, incluso Loaiza compartió algunas fotografías en su perfil de Instagram, así como en sus historias, lo que emocionó a sus linduras.

Tras la fiesta, Pantoja causó polémica al revelar que no volvería a invitar a varios influencers a un evento, pero no aclaró sus motivos, por lo que Kimberly rompió el silencio, ya que algunos cancelaron a última hora sin razón, y que por eso no estarán en sus planes a futuro.

Loaiza dejó en claro que el mensaje fue para las personas que invitaron y no asistieron al KL Fest, ya que comentó que organizar un evento así conlleva mucho trabajo. Por otra parte, los usuarios se percataron que tiene una buena relación con los influencers que acudieron a la fiesta.

¿Cuándo Kimberly Loaiza subió su primer video?

La influencer compartió su primer video en el año 2016

La esposa de JD Pantoja debutó en YouTube el 2 de diciembre de 2016 con tan solo 18 años de edad. La influencer compartió su primer video en su canal para dar a conocer que se enfocaría en diversos contenidos, pero con el paso de los años ha demostrado su faceta como cantante.

La reciente canción de la cantante Kimberly Loaiza titulada "Ya no somos" ha sumado más de 12 millones de visualizaciones desde su lanzamiento el 14 de diciembre del 2021. El tema ha cautivado a sus linduras, quienes le han enviado felicitaciones por los proyectos que ha realizado a sus 24 años de edad.

