Kimberly Loaiza rompe el silencio sobre el presunto maltrato de JD Pantoja

Hace unos días comenzó a circular un rumor que aseguraba que Kimberly Loaiza había sido víctima de maltrato físico por parte de su esposo JD Pantoja. Ante dicha situación, “La lindura mayor”, nombre con el que se le conoce a la youtuber e influencer, compartió un extenso mensaje en su cuenta de Twitter con la finalidad de aclarar cualquier malentendido.

En primera instancia, la también cantante mencionó que ella prefiere ocultar este tipo de cosas porque se ha dado cuenta que la gente busca culpables donde no lo hay: “Si me sale un moretón prefiero ocultarlo, porque aunque les cuente la razón la gente siempre culpa a una persona por todos los males que yo pueda tener”.

La youtuber, influencer y cantante pidió a sus fanáticos no creer en falsos rumores.

Por último, negó que su esposo y el padre de sus dos hijos sea agresivo con ella: “No linduras, no es Juan el causante de un raspón, moretón o cualquier lesión que me pueda pasar, no culpen sin saber”. El mensaje compartido en su cuenta de Twitter no ha demorado en hacerse viral, además de dividir opiniones entre sus fanáticos y el público en general.

¿JD Pantoja le pegó a Kimberly Loaiza?

Cibernautas aseguran que "La lindura mayor" es víctima de los abusos de Juan de Dios, mismos que trata de ocultar en redes sociales.

En redes sociales comenzó a circular una teoría, la cual aseguraba que “La lindura mayor” había sido golpeada en el rostro, esto debido a que en todo momento usaba unos grandes lentes de sol. Lo preocupante del caso es que estos rumores surgieron mientras ella estaba embarazada de su segundo hijo, además de que culpaban a su esposo como el agresor.

Posteriormente, JD Pantoja, quien recientemente arremetió en contra de Kenia Os y Zorrito Youtubero, compartió unas historias en su perfil de Instagram para presumir el agradable momento que pasaba con su familia. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que su esposa tenía un gran moretón en el ojo, además de tener un semblante triste.

¿Cómo se conocieron JD Pantoja y Kimberly Loaiza?

La pareja ha demostrado que su amor es más fuerte que cualquier polémica.

Kimberly Loaiza y JD Pantoja se conocieron cuando tenían 15 y 17 años respectivamente. De acuerdo a información que circula en redes sociales, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el youtuber formaba parte de un grupo de animación, el cual se presentó en la escuela secundaria donde “La lindura mayor” estudiaba. Desde eso, no dejan de presumir su amor.

Fotografías: Redes Sociales