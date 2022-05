Kimberly Loaiza revela que un famoso le pidió el "pack"

"La lindura mayor" hizo fuertes confesiones en nuevo video para YouTube.

Kimberly Loaiza causó revuelo en redes sociales al confesar que un famoso rapero se puso en contacto con ella por medio de Instagram. Sin embargo, grande fue su sorpresa al descubrir que él no estaba interesado en una colaboración musical sino en saber si tenía un perfil en OnlyFans y así poder ver su “pack”.

A través de la dinámica #KimResponde8, la influencer y ahora cantante contó que varios famosos le han “tirado la onda” en redes sociales. Visiblemente apenada, ella recordó una divertida anécdota donde un rapero estadounidense, del cual no reveló su nombre por obvias razones, le mandó un mensaje, lo cual le emocionó debido a que le gusta su música.

Kimberly Loaiza revela que un rapero la contactó vía redes sociales; ella le ofreció colaborar en una canción pero él solo quería verla en OnlyFans ����pic.twitter.com/PfY6HECiGp — Luis Cisneros (@iamlviscsnrs) May 30, 2022

Creyendo que estaba interesado en hacer una colaboración musical, ella le pidió que lanzarán una canción juntos. No obstante, se llevó una gran decepción al saber que él deseaba saber si compartía contenido en OnlyFans a lo que respondió que no y él perdió interés en ella.

“Un día, en Instagram, él me escribió ‘Hey’, pues yo dije: ‘Ah, me está escribiendo, me gusta su música y le puse que hagamos música’... Él me pone: ‘¿tienes OnlyFans”, declaró Kimberly Loaiza en el video #KimResponde8 en YouTube. Pese a que no reveló el nombre del famoso, Juan de Dios Pantoja aseguró que se trataba de un artista de la talla de Bad Bunny.

Apoya a su hermana en su nuevo y polémico romance

"La lindura mayor" rompió el silencio sobre el romance de Stefanny Loaiza y el ex novio de Kenia Os.

Cabe destacar que “La lindura mayor”, quien ha despertado rumores de un tercer embarazo, habló por primera vez en ese mismo video sobre lo que opina al respecto de la relación sentimental de Stefanny Loaiza y Mario Barrón, conocido por ser el ex novio de Kenia Os, con quien JukiLop sostiene una fuerte rivalidad desde el 2018.

“No me queda de otra más que apoyarla, es mi hermana y yo la verdad le deseo lo mejor en todo lo que ella hace. Si ella falla en su relación, aquí voy a estar. Y si no, también, aquí voy a estar para lo que necesite y me va a tener porque soy su hermana, yo la amo con todo mi ser”, respondió tajantemente la esposa de JD Pantoja.

¿Cómo ganó fama Kimberly Loaiza?

Tras conquistar el mundo de las redes sociales, la influencer originaria de Mexicali ahora busca destacar en la música.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Kimberly Loaiza saltó a la fama tras su debut como youtuber en diciembre del 2016. Desde aquel entonces y hasta ahora, la influencer originaria de Mexicali, Baja California ha cosechado millones de seguidores en las redes sociales, mismos que la han consolidado como “la reina digital de Latinoamérica”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales