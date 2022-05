Kimberly Loaiza revela que JD Pantoja tenía novia cuando lo conoció/Foto: Minuto Neuquen

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja son uno de los matrimonios más famosos y polémicos de las redes sociales. La pareja conocida como “JukiLop” comenzó su romance desde que ambos eran adolescentes. Pero ahora, la “Lindura Mayor” ha revelado que cuando conoció a JD hace varios años, él tenía novia.

A través de sus historias de Instagram, Kim respondió a una de sus seguidoras que le pidió un consejo; la internauta le dijo a Loaiza qué podía hacer si el chico que le gusta tiene novia, pero le ha confesado que también le gusta. Ante esto, Kimberly Loaiza contó su historia con JD Pantoja, y cómo se identifica con esta situación.

Esto hizo Kimberly Loaiza cuando supo que JD Pantoja tenía novia

Kim se sinceró sobre la vez que conoció a su ahora esposo/Foto: Instagram

La cantante de “No seas celoso” explicó que cuando comenzó hablar con su ahora esposo, él le confesó que le gustaba pero que ese entonces tenía una relación, aunque a Kim ya le llamaba la atención le advirtió que no podía salir con él, si tenía novia.

“Ahí fue cuando volvimos a hablar, esa vez él me confesó que yo le gustaba y también me confesó que ya tenía novia, lo que yo hice fue decirle ‘ok te confieso que tú también me gustas, pero no voy andar contigo si tú tienes novia’” relató la madre de dos hijos.

Además Kimberly Loaiza aprovechó para brindar un consejo a sus seguidoras, les recomendó que no anduvieran con una persona que ya tiene una pareja, porque lo más importante considera que es cuidarse entre mujeres. Fue tiempo después que Juande Dios y Kim comenzaron una amistad que al final terminaron por enamorarse.

¿Cómo conoció Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja?

La pareja lleva más de 9 años juntos/Foto: Telehit

Kimberly y Juan de Dios se conocieron cuando tenían 15 y 17 años respectivamente, cuando JD pertenecía a un grupo de chicos que bailaba en escuelas secundarias y preparatorias en Mazatlán, Sinaloa.

Sin embargo, la relación de Kimberly Loaiza y JD Pantoja terminó temporalmente en abril de 2020, cuando se filtraron videos sexuales de él, donde aparecía siendo infiel a la mamá de sus hijos. A pesar de esto, la pareja decidió darse otra oportunidad, y actualmente siguen juntos.

