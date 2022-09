Kimberly Loaiza regaña a sus fans y se hace viral ¿por no escuchar su música?

"La lindura mayor" lamentó que sus fans no supieran seguir las indicaciones que ellas les dio.

Kimberly Loaiza está siendo duramente criticada en redes sociales luego de que se diera a conocer que regañó a sus seguidores por no seguir de manera correcta las indicaciones de una reciente dinámica que realiza con la cual ayudaría a darle un buen número de reproducciones a su nueva canción titulada ‘Pa Eso Se Hizo’.

Fue durante una transmisión en vivo desde Instagram que “La lindura mayor” mencionó que estaba enojada porque sus fans no siguieron su playlist oficial en la plataforma de Spotify y tampoco compartieron un video en TikTok que los muestre escuchando su reciente sencillo.

“Los pasos eran tan fáciles. Dos pasos, seguir la playlist This Is Kim Loaiza y dos, publicar un video escuchando ‘Pa Eso Se Hizo’. Fácil, muy fácil”, dijo la esposa de Juan de Dios Pantoja, quien no pudo evitar mostrar su molestia ante la cámara y lamentó que por esta situación más de uno se quedara sin la oportunidad de recibir un fabuloso regalo.

Kimberly Loaiza no logra destacar en la música

Fans se organizaron para hacer que la influencer destaque en la escena musical.

Esta polémica llega tan solo unas semanas después de que se diera a conocer que sus fans estaban preocupados porque Kimberly Loaiza estaba bajando de oyentes mensuales en Spotify y que sus recientes lanzamientos musicales pasaban sin pena ni gloria en dicha plataforma, esto a pesar de que es una de las influencers más famosas de Latinoamérica.

Ante dicha situación, los seguidores han pedido a los demás cibernautas que escuchen su música. Sin embargo, esta dinámica resultó contraproducente debido a que su idola recibió duras críticas y crueles burlas en las redes sociales e incluso hubo quien le sugirió que dejara a un lado su sueño de ser cantante y siguiera compartiendo videos en YouTube.

¿Qué tan famosa es Kimberly Loaiza?

Tras triunfar como influencer de las redes sociales, "La lindura mayor" busca conquistar el mundo de la música.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Kimberly Loaiza goza de gran popularidad en las redes sociales a nivel mundial y para prueba de ello tenemos el hecho de que cuenta con más de 35.9 millones de seguidores en Instagram y otros 67.8 millones de TikTok, mientras que en YouTube cuenta con más de 51.3 millones de suscriptores.

