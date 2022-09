Kimberly Loaiza regalará joyas a sus fans y aquí te decimos cómo obtenerlas

Kimberly Loaiza no tiene límites para consentir a sus fans, pues en varias ocasiones se ha grabado teniendo una serie de buenos actos con las personas, comprando juguetes, distintos tipos de aparatos para salir a la calle y regalarlos, así como dinero, entre otras cosas.

Si recordamos la influencer mexicana ha realizado distintas dinámicas para ganarse distintas cosas, en esta ocasión así fue, pues artículos originales de su mercancía serían los premios que se ganarían los afortunados que cumplieran los requisitos que puso la cantante de "Pa' eso se hizo".

En esta ocasión la famosa Kimberly Loaiza presumió que se tratarían de dos distintas joyerías, una con el dije de "KL" y otro con el "JD", conjuntos compuestas por suéteres y pantalones que combinaban a la perfección, de fondo oscuro con unas sorprendentes flamas en color azul, con mucho flow y estilo.

¿Cómo ganarse joyas de Kimberly Loaiza?

Las instrucciones de Kimberly Loaiza fueron claras, acudir al perfil de Instagram de la lindura mayor (plataforma en la que realizó el sorteo, por medio de las historias), para después darle click a la opción de "siguiendo" para que desprenda otras opciones, los fans tenían que darle en "añadir en favoritos".

Una vez que lo hayan hecho, el siguiente paso es sacarle una captura a su pantalla y enviársela por mensaje directo de la misma plataforma, con la esperanza de ser uno de los ganadores de los premios que estarían dentro del sorteo.

La manera en la que Kim escogería al afortunado sería completamente al azar, pues se metió a la sección de mensajes, y deslizando la pantalla de arriba a abajo varias veces, con su dedo apuntaría a un mensaje en específico, felicitándolo para después asegurarle que no importa en donde se encuentre, su regalo le llegará.

Fans aplauden gesto de la influencer

No es para menos que muchos le aplaudieron el lindo gesto que hizo Kimberly Loaiza junto a su esposo Juan de Dios Pantoja, ya que no era necesario pero le gusta consentir a sus fanáticos, por su parte, hubo otro sector de los cibernautas que no les agradó mucho que se haya llevado a cabo esta situación.

Algunos creen que es para calmar un poco la fuerte polémica que se armó luego de que Katia Vlogs, una íntima amiga de la familia Jukilop hablara sobre los fuertes tweets que puso en el pasado en contra de Kenia Os, dejando la incógnita sobre si realmente fue ella o una persona más, todos apuntaron a Juan de Dios.

Cabe destacar que creen que el sorteo, es para tratar de frenar o hacer que pase desapercibido toda esta situación, que tal vez podría dejar mal parado al esposo de la la famosa Kimberly Loaiza.

