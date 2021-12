Kimberly Loaiza regala un Lamborghini a Juan de Dios Pantoja

Kimberly Loaiza compartió el video de lo que pasó en el reciente cumpleaños de su esposo Juan de Dios Pantoja pero lo que se destacó en el video es el lujoso coche que le regaló la youtuber al amor de su vida.

Ahora que se han convertido en millonarios, la mexicana le regaló un Lamborghini negro, el cual era un sueño para el también cantante JD Pantoja, quien quedó sorprendido.

En el video de Youtube de Kim, podemos observar que Juan no quiere recibir el costoso regalo porque cree que no se lo merece y le dice a su esposa que es algo muy caro que no debió gastar en eso.

Regalo de Kim a JD Pantoja

La famosa pareja Jukilop suele gastar sin medida como recientemente lo observamos en el estreno de la canción "Mejor Sola", en donde Kim y Juan invitaron a 50 tiktokers a una gran fiesta en Acapulco.

La celebración o pequeño concierto, se llevó a cabo en un exclusivo hotel de la ciudad de Acapulco, Guerrero en donde tuvieron todas las comodidades además de lujosos regalos.

¿Cuánto tiempo tienen juntos Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja?

Kim Loaiza y el influencer Juan de Dios están a punto de cumplir diez años juntos ya que se conocieron desde que eran menores de edad, Kim tenía 14 años de mientras que JD ya tenía 17 años.

