Kimberly Loaiza recibe flores por parte de un famoso cantante

"La lindura mayor" presumió con orgullo el regalo recibido a través de sus historias de Instagram.

Kimberly Loaiza causó gran furor entre sus fieles fanáticos al presumir que un famoso cantante de talla internacional le envió rosas azules a su residencia ubicada en Miami. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que el regalo fue por motivo del Día de San Valentín y hasta ahora lo está recibiendo.

“Me mandaron esas florecitas desde febrero, desde febrero y no le han pasado nada, siguen hermosas”, declaró ‘La lindura mayor’ en sus historias de Instagram para después mostrar una tarjeta donde se revelaba que el regalo fue enviado por Romeo Santos, conocido por haber sido el vocalista de Aventura y un gran exponente de la bachata.

Romeo Santos envió una caja de rosas a la influencer por motivo de San Valentín, pero ella los recibió hasta hace unos días.

Sin embargo, debes de saber que este no es el único regalo que ella recibió. La esposa de Juan de Dios Pantoja, quien acaba de estrenar una nueva canción titulada ‘Pa Eso Se Hizo’, presumió que Karol G le envió varios pares de su colección con la famosa marca Crocs.

Kimberly Loaiza y la vez que un famoso le pidió el pack

Kimberly Loaiza revela que un rapero la contactó vía redes sociales; ella le ofreció colaborar en una canción pero él solo quería verla en OnlyFans ����pic.twitter.com/PfY6HECiGp — Luis Cisneros (@iamlviscsnrs) May 30, 2022

Cabe destacar que esta no es la primera vez que un famoso muestra interés en la youtuber, influencer y ahora cantante nacida en Tijuana, Baja California. Hace unos meses, ella reveló en un video para YouTube que un rapero estadounidense la contactó vía Instagram para preguntarle si tenía un perfil en la plataforma de OnlyFans.

“Un día, en Instagram, él me escribió ‘Hey’, pues yo dije: ‘Ah, me está escribiendo, me gusta su música y le puse que hagamos música’... Él me pone: ‘¿tienes OnlyFans”, dijo la madre de Kima y Juanito. Eso sí, nunca reveló el nombre del rapero que le pidió que le pase el ‘pack’.

¿Cuántos años tiene Kimberly Loaiza?

A su corta edad, la joven influencer ha logrado consolidarse como una de las máximas exponentes del mundo digital a nivel internacional.

Kimberly Loaiza nació el 12 de diciembre de 1997, por lo que ahora tiene 24 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la influencer inició su carrera artística en 2016 y sólo necesitó cinco años para convertirse en una de las máximas exponentes del mundo digital a nivel internacional.

