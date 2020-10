Kimberly Loaiza reaparece en redes sociales tras varios días de ausencia

No hay día que Kimberly Loaiza se vuelva tema de conversación en las redes sociales, es por ello que su ausencia del mundo virtual causó gran preocupación entre sus fanáticos, esto a pesar de que fue solo por unos días; pero hoy la famosa youtuber ha hecho su regreso triunfal con nuevas fotografías que compartió en su cuenta de Instagram.

Kimberly Loaiza se ha caracterizado por ser una de las influencers más activas de las redes sociales y esto lo podemos comprobar al visitar sus perfiles en Instagram y TikTok, plataforma donde suele compartir contenido de manera constante para mantener al tanto a sus fanáticos de lo que ocurre en su vida.

Pero desde hace unos días “La lindura mayor” no había tenido interacción alguna con sus seguidores, hecho que los preocupó bastante aunque esta no duró demasiado, ya que hoy la vimos compartir una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, una de ellas donde aparece muy cariñosa al lado de JD Pantoja y sus amigos.

Kimberly Loaiza regresó a las redes sociales tras varios días de ausencia.

Kimberly Loaiza manda mensaje a fans en Instagram

De igual forma y para explicar su ausencia de las plataformas virtuales, Kimberly Loaiza publicó una serie de videos en sus historias de Instagram, en las cuales habla de los nuevos proyectos que tiene preparado, así como el anuncio de nuevos videos para su canal de Youtube.

@KimberlyLoaiza_ reaparece en redes sociales tras varios días de ausencia. pic.twitter.com/fytVMCIvcd — iamluiscisneros (@iamluiscisneros) October 25, 2020

“Linduras, he estado un poco desaparecida porque he estado trabajando en algunas cosillas que ya van a ver pronto… Después se va a compensar linduras, se va a compensar, se los prometo. Aparte, he estado grabando mucho para mi canal de Youtube, así que sí se va a compensar, van a tener mucho contenido”, declaró Kimberly Loaiza en Instagram.

Kimberly Loaiza presumió su belleza en nueva foto para Instagram.

Además de compartir una foto en compañía de su esposo y amigos, Kimberly Loaiza quiso presumir a sus 23.2 millones de seguidores en Instagram su inigualable belleza, esto a través de una fotografía, misma que ha logrado superar el millón de likes en menos de 24 horas.

¿Te gusta como luce Kimberly Loaiza en estas fotografías? ¿Qué sorpresas cree que tiene preparado la youtubers para con sus fans? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa saber tu opinión.

Fotografías: Instagram