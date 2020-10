Kimberly Loaiza presume tremendo PITÓN en redes ¿Es de JD Pantoja?

Kimberly Loaiza presume tremendo PITÓN en redes ¿El de JD Pantoja?

Kimberly Loaiza ha subido la temperatura de las redes sociales a su máximo nivel gracias a una inédita foto que fue compartida en Instagram, la cual nos deja ver su lado más sensual y al mismo tiempo presume el tremendo pitón que reposa sobre sus hombros.

Además de ser una de las youtubers más exitosas del momento en nuestro país, no se puede negar que Kimberly Loaiza ha sabido a conquistar a otro tipo de público, en especial a los caballeros, quienes no pueden evitar caer rendido ante sus encantos, sobre todo cuando los luce en diminutos atuendos que no deja nada a la imaginación.

Es por ello que no sorprende que “La lindura mayor”, nombre con el que también se le conoce a la youtuber, goce de gran popularidad en las redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde ya supera los 23.1 millones de seguidores y comparte de vez en cuando atrevidas imágenes como la que te vamos a platicar a continuación.

Kimberly Loaiza se ha convertido en la youtuber del momento en México.

Kimberly Loaiza enseña tremendo animalón en Instagram

Una de las tantas cuentas de fans en Instagram dedicadas a apoyar a Kimberly Loaiza compartió una fotografía que nos muestra a la youtuber lucir de una manera nunca antes vistas, esto debido a que en la imagen presume su sexy figura en un coqueto bikini negro.

Kimberly Loaiza luce más sensual que nunca en inédita foto para Instagram.

Pero lo que más llama la atención de dicha fotografía, es que “La lindura mayor” lleva sobre sus hombros una enorme pitón de color amarillo, lo cual le da un aspecto de ruda y sexy al mismo tiempo, detalle que ha fascinado a miles de caballeros, quienes no dudaron en llenarla de piropos.

Kimberly Loaiza luce su lado más sensual en Instagram y los fans lo adoran.

Una vez más queda demostrado que Kimberly Loaiza es capaz de mostrar su lado sensual ante la cámara sin pudor alguno, hecho que rápidamente la posiciona como una de las creadoras de contenido para Youtube más ardientes de nuestro país.

¿Habías visto esta foto de Kimberly Loaiza? ¿Te gusta como luce la youtuber en esta imagen? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le gustaría saber tu opinión.

Fotografías: Instagram