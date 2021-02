Kimberly Loaiza presume su pancita de embarazo a pocos días de dar a luz

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la actriz, youtuber y cantante Kimberly Loaiza está esperando a su segundo bebé, el cual debe llegar a finales de este febrero 2021, por lo que está a nada de conocer a su bebé.

Es por ello que la cantante se encuentra más feliz que nunca, y por ello no deja de presumir en redes sociales su pancita, y sus outfits de embarazo, porque, aunque no ha dicho si quiere o no tener otro bebé, seguramente pasará un largo rato para que la veamos utilizar esta ropa nuevamente.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que compartió una serie de imágenes en las que está posando con ropa negra, la cual resalta su embarazo, y tomando un ramo de rosas, el cual le da este toque de paz a su imagen.

Kimberly Loaiza contando los días

La famosa publicó hace unos días una imagen en la que aparece Juan de Dios Pantoja besando la panza de su esposa, con días tachados en la misma pancita, dando a entender que cada vez falta menos tiempo para la llegada del nuevo bebé, quien por cierto, probablemente se llame igual que su papá.

Mucho se ha debatido si la pareja está lista para tener un bebe nuevamente, pues algunos aseguran que son muy inmaduros para tomar esta tarea nuevamente, y se ve que con su hija Kima han tenido algunos problemas, o al menos eso es lo que opinan los internautas después de que vieran que la pequeña está muy consentida, y que le cumplan todos sus caprichos.

¿Te gustó la imagen de Kimberly Loaiza?, ¿Crees que este lista para tener un segundo hijo? dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre esta pareja y la llegada de su segundo hijo.

