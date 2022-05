Kimberly Loaiza presume prueba de embarazo y sus fans reaccionan

Kimberly Loaiza es una de las famosas influencers más famosas de México, pues su éxito lo atrapó el la temporada de los creadores de contenido en YouTube y tiempo después comenzó a combinar su trabajo en redes sociales con su carrera musical.

No hace mucho la mamá de Kima y Juan compartió a través de su cuenta de Twitter que su estado de salud había decaido un poco, "hoy no me sentí muy bien la verdad, tengo un dolor raro", escribió y después agregó que también tenía náuseas y mareos constantes, por lo que se especuló un posible embarazo.

Por si fuera poco, luego de la preocupación generada, la famosa Kimberly Loaiza explicó a través de su cuenta de Instagram que se había realizado una prueba de embarazo, pero había salido negativa y dijo sentirse confiada porque utiliza un "método anticonceptivo 99% eficaz".

Kimberly Loaiza y la prueba de embarazo

Publicación de Kimberly Loaiza

Es por eso que Kimberly Loaiza aprovechó la situación para jugarle una broma a su hija mayor y le hizo creer que estaría esperando nuevamente un hermanito, pero luego de la celebración que hizo junto a sus amigas con las que se encontraban, le aclararon a Kima que todo era falso.

Prueba de embarazo de Kim

En esta ocasión, Kimberly confesó que sí quiere tener un tercer hijo, pero no considera que sea el momento adecuado, por lo que ella y su esposo, Juan de Dios Pantoja, esperarán más tiempo y por lo pronto, se enfocarán en sus carreras musicales.

Modelo de varias marcas

Hay que destacar que actualmente la bella Kimberly Loaiza es una de las celebridades con más campañas vigentes junto a diferentes marcas, además se encuentra disfrutando del éxito de sus sencillos, uno de ellos es Piketona, video que reúne más de 27 millones de visualizaciones y compartió cámara con la influencer Lele Pons.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.