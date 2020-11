Kimberly Loaiza presume el gran AMOR que le tiene a JD Pantoja ¡Enamorados!

Kimberly Loaiza presume en un video a JD Pantoja

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se ha convertido en una de las parejas favoritas de las redes sociales, incluso "La lindura mayor" le ha demostrado a su esposo el gran amor que le tiene y últimamente ha compartido diversas publicaciones para presumir los logros del youtuber.

Recordamos que en La Verdad Noticias, te informamos que Pantoja no ha parado de compartir su pasión por la música, pues en tan pocos días de haber estrenado su tema "Ábrete" con Grupo Firme, estrenó nueva canción que lleva por nombre "No me detienen" en colaboración con Poeta Callejero.

Por esa razón, Kimberly Loaiza está orgullosa de su esposo, pues en una reciente publicación que compartió en las redes sociales, publicó un video de JD Pantoja, ya que presumió a sus linduras que su esposo ha logrado cumplir sus sueños a su corta edad de 25 años.

Kimberly Loaiza presume un adorable video de JD Pantoja

Aquel clip que compartió en su cuenta oficial de Twitter, fue un video que una gran admiradora de Pantoja presumió en sus redes sociales, pues ha seguido muy de cerca los proyectos que ha realizado el influencer, tanto en YouTube como en su faceta como cantante.

"Todos nacimos para cumplir nuestros sueños". Comentó el youtuber.

Y es que aquella publicación fue uno de los momentos que se vivió en el Personal Club Media Fest, un evento donde reunió a artistas digitales. La edición virtual contó con la participación de JD Pantoja, quien realizó un show exclusivo para sus fieles admiradores.

Te recomendamos: La impactante historia de Kimberly Loaiza, "La lindura mayor"

No cabe duda que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja continúan conquistando a sus linduras con sus proyectos, pues la feliz pareja disfruta compartir contenido en su canal de YouTube, así como en sus redes sociales y por supuesto en la música, donde han dado a conocer su talento.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.