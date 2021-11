Kimberly Loaiza ofrece su primer concierto desde lujoso hotel en Acapulco

Kimberly Loaiza se apoderó de las tendencias en las redes sociales la noche del día de hoy gracias al KL Fest, nombre que recibió su primer concierto, el cual fue realizado en vivo desde un lujoso hotel en Acapulco, Guerrero y fue transmitido de manera gratuita a través de TikTok.

De acuerdo a información que circula en redes sociales, el evento comenzó con la interpretación del tema ‘No seas celoso’ para luego dar un pequeño repaso al catálogo musical de la youtuber e influencer, quien para esta ocasión lució un coqueto atuendo blanco con flecos y un sombrero del mismo color.

Tal y como te comentó La Verdad Noticias con anterioridad, la esposa de JD Pantoja se presentó frente a un selecto grupo de tiktokers, a quienes transportó desde su propio avión privado. Como era de esperarse, el show terminó con la interpretación de ‘Mejor Sola’, su nuevo tema musical en colaboración de Zion & Lennox, mismo que ha sido todo un éxito.

Le llueven duras críticas en las redes sociales

La influencer recibió duras críticas en Twitter por su canto.

El primer concierto en vivo de “La Lindura mayor”, nombre con el que se le conoce en las redes sociales, no pasó desapercibido para sus fanáticos, pero también desató una ola de críticas por parte de sus haters, quienes aseguran que ella no nació para ser cantante y que mejor siga dedicándose a crear contenido para YouTube.

“Ni tres frases puede decir y ya se le está acabando el aire”, “Ya mejor que deje de cantar, porque no es para ella, canta horrible”, “Debería tomar unas clases de canto y algo de condición física no le caería mal”, “Con todo respeto, que mejor siga en redes” y “¿Por qué aferrarse a hacer algo que no se le da?” son algunas de las críticas que se leen en Twitter.

¿Qué tipo de canción canta Kimberly Loaiza?

La influencer debutó como cantante con el tema 'Enamorarme' en 2019.

Kimberly Loaiza debutó en la música en 2019 con el tema ‘Enamorarme’. Desde ese entonces y hasta ahora ha lanzado un total de 11 canciones, las cuales destacan por ser de géneros variados como Pop, Reggaetón, Balada y Electrónica. Ha colaborado con famosos artistas como Zion & Lennox, Casper Mágico, Lyanno y Dimitri Vegas & Like Mike, entre otros.

